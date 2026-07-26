Sırt Dekoltesi 2026 Yazının Modası Oldu

2026 yaz sezonunda sırt dekolteli elbiseler bluzlar tişörtler ve mayolar modanın başrolüne yerleşirken gizemli çekicilik kartı yeniden masaya konuyor. Sırt dekoltesi günlük kombinlerden gece elbiselerine kadar her alanda kendini gösteriyor. Bu trend cesur ve şık yorumlarla dikkat çekiyor.

SIRT DEKOLTESİ İKİNCİ BAKIŞI DAVET EDİYOR

Ünlü hanımlar sırt dekoltesini cesur ve şık yorumlarla taşıyor. Arka cepheden iddialı olunabileceğini gösteriyorlar. Göğüs ya da bacak dekoltesi ilk bakışta dikkat çekiyor. Sırt dekoltesi ise ikinci bakışı davet ediyor.