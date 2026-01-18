Sivaslı Tostçunun Sıcak Su Deneyi Talihsiz Sonuçlandı

Sivas’ta sosyal medya fenomeni olan tostçu Raşit Yıldırım, şehrin soğuk havalarını takipçilerine göstermek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirmeye karar verdi. İş yerinin önünde sıcak su ile şov yapmak isteyen Yıldırım, suyu havaya fırlataarak donma anını kaydetmek istedi. Ancak, sıcak suyun kendisine dökülmesi sonucu Yıldırım’ın vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

DENENEN DENEY FELAKETLE SONUÇLANDI

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Yıldırım, “Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas’ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim” şeklinde konuştu.

DENEYİN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım, gerçekleştirdiği deneye pişman olduğunu belirterek, “Sizlerden ricam bu tür deneylerde daha dikkatli olalım. Gerçekten çok tehlikeliymiş. Ben yaptığıma gerçekten pişman oldum. Kimseye de yapmasını tavsiye etmiyorum. O esnada ya soğuk suya girmem gerekiyormuş, ya da karın üzerine yatmam gerekiyormuş. Belki bu hale gelmezdim. Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.