Soğuk Hava Türkiye’yi Kapsadı: Çaldıran Rekor Kırdı

Soğuk hava ve yağışların etkisinde, dünkü verilerde Türkiye genelinde 70 ilde hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Van’ın Çaldıran ilçesinde termometreler, sıfırın altında 19,9 dereceye kadar geriledi. Bu durum, halkın çoğunda günlük yaşamı zorlaştırıcı bir etki yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava durumu devam ediyor. Dün, 70 ildeki sıcaklıklar, ilçelere göre eksi 0,6 ile eksi 19,9 derece arasında değişiklik gösterdi.

TÜRKİYE’DE EN DÜŞÜK SICAKLIK

Dün Türkiye’de kaydedilen en düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak belirlendi. Diğer bölgelerdeki düşük sıcaklıklar ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 derece ve Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak ölçüldü.

TERMOMETRELERİN ALTINDAKİ İLLER

Sıfırın altında sıcaklık gösteren diğer il ve ilçeler şunlar: Van Çaldıran -19,9; Hakkari Yüksekova -13,6; Ağrı Taşlıçay -11,9; Erzurum Palandöken -10,1; Iğdır Aralık -8,7; Kırklareli Pınarhisar -8,6; Çankırı Ilgaz -8,1; Kastamonu Merkez -8,1; Kars Merkez -8; Şırnak Beytüşşebap -7,8; Düzce Gölyaka -7,3; Karabük Merkez -7,3; Tekirdağ Şarköy -7,3; Bursa Osmangazi -7,2; Ardahan Merkez -7; Denizli Tavas -6,7; Muş Malazgirt -6,3; Bitlis Adilcevaz -5,8; Gümüşhane Merkez -5,8; Rize Çamlıhemşin -5,7 gibi daha birçok il. Soğuk hava koşulları, yurtta yaşayanlar için zorluk yaratmaya devam ediyor.