Sude Burcu Hamilelikte Aldığı Kiloyu Açıkladı

Magazin
Sude Burcu, hamilelik döneminde bir arkadaşının yanında gülümseyerek poz veriyor
Mert Öcal ve Sude Burcu, bebeklerinin cinsiyetini duyurarak takipçileriyle mutluluklarını paylaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Survivor 2022’de tanışıp 2024’te evlenen Mert Öcal ve Sude Burcu çifti ilk bebeklerini bekliyor. Sude Burcu 31. haftada olduğunu ve 12 kilo aldığını duyurdu. Çiftin kız bebekleri olacağı da öğrenildi. Mert Öcal daha önce evliliğin çok güzel olduğunu söylemişti. Doğru kişiyle yapılan evliliğe inandığını belirtti. Sude Burcu da sağlıklı beslenme ve spora devam ediyor.

SURVIVOR AŞKI NİKAHLA TAÇLANDI

Mert Öcal ve Sude Burcu Survivor All Star 2022’de tanıştı. Bir süre aşk yaşadıktan sonra 2022’de nişanlandılar. Çift 2024 Eylül’de evlendi. Mert Öcal evlilikten yıllarca kaçtığını itiraf etti. Sude ile karşılaştıktan sonra doğru kişiyle evliliğin en güzel şey olduğunu söyledi. Balayı planlarının şu an olmadığını da ekledi.

BEBEK MÜJDESİ VE CİNSİYET AÇIKLANDI

Çift anne baba olacaklarını duyurdu. Sude Burcu kız bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı. Pembeler içinde poz veren Burcu ailelerine minik bir prenses katılacağını söyledi. Herkese güzel dilekleri için teşekkür etti. Doğum öncesi tatil yapan Burcu bikinili pozlarını da paylaştı.

İSİM KARARI VE HAMİLELİK SÜRECİ

Çift bebeklerinin ismi hakkında konuştu. Sude Burcu herkesin global bir isim beklediğini ancak Türkçe bir isim seçeceklerini belirtti. Mert Öcal ise ismi doğumdan önce açıklamak istemediklerini söyledi. Birinin öğrenip kendilerinden önce koymasından çekindiklerini ifade etti.

KİLO ARTIŞINI PAYLAŞTI

Sude Burcu hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçilerine anlatıyor. Spor sonrası yaptığı paylaşımda tartıldığını söyledi. 74 kilo olduğunu ve 31. haftada olduğunu belirtti. Hamileliğini 62 kiloyken öğrendiğini ifade etti. Ortalama 12 kilo aldığını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.