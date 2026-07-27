Sude Burcu Hamilelikte Aldığı Kiloyu Açıkladı

Survivor 2022’de tanışıp 2024’te evlenen Mert Öcal ve Sude Burcu çifti ilk bebeklerini bekliyor. Sude Burcu 31. haftada olduğunu ve 12 kilo aldığını duyurdu. Çiftin kız bebekleri olacağı da öğrenildi. Mert Öcal daha önce evliliğin çok güzel olduğunu söylemişti. Doğru kişiyle yapılan evliliğe inandığını belirtti. Sude Burcu da sağlıklı beslenme ve spora devam ediyor.

SURVIVOR AŞKI NİKAHLA TAÇLANDI

Mert Öcal ve Sude Burcu Survivor All Star 2022’de tanıştı. Bir süre aşk yaşadıktan sonra 2022’de nişanlandılar. Çift 2024 Eylül’de evlendi. Mert Öcal evlilikten yıllarca kaçtığını itiraf etti. Sude ile karşılaştıktan sonra doğru kişiyle evliliğin en güzel şey olduğunu söyledi. Balayı planlarının şu an olmadığını da ekledi.

BEBEK MÜJDESİ VE CİNSİYET AÇIKLANDI

Çift anne baba olacaklarını duyurdu. Sude Burcu kız bebek beklediklerini takipçileriyle paylaştı. Pembeler içinde poz veren Burcu ailelerine minik bir prenses katılacağını söyledi. Herkese güzel dilekleri için teşekkür etti. Doğum öncesi tatil yapan Burcu bikinili pozlarını da paylaştı.

İSİM KARARI VE HAMİLELİK SÜRECİ

Çift bebeklerinin ismi hakkında konuştu. Sude Burcu herkesin global bir isim beklediğini ancak Türkçe bir isim seçeceklerini belirtti. Mert Öcal ise ismi doğumdan önce açıklamak istemediklerini söyledi. Birinin öğrenip kendilerinden önce koymasından çekindiklerini ifade etti.

KİLO ARTIŞINI PAYLAŞTI

Sude Burcu hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçilerine anlatıyor. Spor sonrası yaptığı paylaşımda tartıldığını söyledi. 74 kilo olduğunu ve 31. haftada olduğunu belirtti. Hamileliğini 62 kiloyken öğrendiğini ifade etti. Ortalama 12 kilo aldığını açıkladı.