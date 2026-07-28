Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş, geçen pazar günü gerçekleşen doğum günü kutlamasında cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Maxx Royal Bodrum’daki akşam yemeğine Revna Demirören, Pervin Ersoy, Beyza Uyanoğlu ve Öznur Yakın da katıldı. Kutlama keyifli ve renkli bir atmosferde geçti.
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Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı
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Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti
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Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti
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Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.