Süper Kupa Finalinin Başlama Saati Değişti

super-kupa-finalinin-baslama-saati-degisti

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Finalin öncesinde önemli bir güncelleme yaşandı. Normalde 20.30’da başlayacak olan müsabaka, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle daha erkene alınacak.

KUPA FİNALİNİN SAATİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin başlama saatinin 18.45 olarak belirlendiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda önceden 20.30 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekilmiştir.”

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler’in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.
Gündem

Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşerek, ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde destek sözü verdi.
Gündem

Hakan Fidan’dan SDG Açıklamaları Ve İş Birliği Vurgusu

Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda, Suriye'nin istikrarı hakkında ortak bir görüşe vardıklarını ve SDG'nin mutabakata uymasını beklediklerini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.