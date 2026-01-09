Süper Kupa Finalinin Başlama Saati Değişti

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Finalin öncesinde önemli bir güncelleme yaşandı. Normalde 20.30’da başlayacak olan müsabaka, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle daha erkene alınacak.

KUPA FİNALİNİN SAATİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin başlama saatinin 18.45 olarak belirlendiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda önceden 20.30 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45’e çekilmiştir.”

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler’in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.