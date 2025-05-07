Şüpheli Gözaltında, Melisa Ve Umutcan Katledildi

OLAYİN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sivas’ta kana bulanmış bir cinayet olayı meydana geldi. Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanın 12’nci katındaki daireye gelen anne A. Şimşek, çocukları Umutcan Şimşek (22) ve Melisa Şimşek’i (16) kanlar içinde buldu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgede hemen harekete geçti.

KURBANLARIN DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, iki kardeşin ellerinin plastik kelepçe ile arkadan bağlandığını ve boğazlarına bıçak darbesi aldıklarını tespit etti. Boğazları kesilen kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

ŞÜPHELİYİ TESPİT ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, binanın güvenlik kameralarını inceleyerek saat 17.00 sularında yüzünde maske, gözlük ve başında şapka bulunan bir şüpheliyi belirledi. Yaklaşık beş saat sonra 22.00 civarında elinde poşetle binadan çıkan ve iki kardeşi öldürdüğü düşünülen şüpheliye ulaşmak için polis geniş bir çalışma gerçekleştirdi. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Bunun yanı sıra polis, şüpheli olarak değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı. Şahsın olayla olan bağlantısının araştırıldığı bildirildi.