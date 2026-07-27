Suriye Cumhurbaşkanı Şara İsrail’le Güvenlik Görüşmelerini Amaçlıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna kapsamlı bir röportaj verdi. Görüşmede ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, Rusya ile ilişkiler ve İsrail ile güvenlik konuları ele alındı. Şara ayrıca Körfez ülkeleriyle işbirliği, yatırımlar ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ARABULUCULUK SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Suudi Arabistan ve Türkiye de bu konuda arabuluculuk yapıyor. Suriye’ye uygulanan yaptırımların büyük kısmı devrik Esed rejimi nedeniyle getirilmişti. Şara, eski rejimden kurtulan halkın aynı yaptırımlara maruz kalmasının makul olmadığını ifade etti. Sezar Yasası ve teröre destek veren devletler listesinden çıkış kritik önemde. Trump yönetimi bu yönde adımlar atıyor. Süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ediyor. İtiraz süresinin tamamlanmasıyla karar yürürlüğe girecek. Suudi Arabistan geçen yıl arabuluculuk girişiminde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD nezdinde devreye girdi.

KÜRTLERİN HAKLARI İADE EDİLDİ

Suriye’deki Kürt toplumu ülkenin asli unsurlarından biri. Eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin hakları iade edildi. Kültürel haklar tanındı ve Nevruz resmi bayram ilan edildi. Şara, “Kürtlerle SDG farklı konular” ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında sorunlar yaşanıyor. Son mutabakat daha güçlü bir zemine sahip. Uygulama süreci devam ediyor. Şara, Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek seçeneklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Çatışmayı önleyen her çözümün değerli olduğunu belirtti.

HALKIN YÖNETİME KATILIMI HEDEFLENİYOR

Demokratikleşme sürecinde halkın yönetime katılımını artırmayı hedefliyorlar. Suriye kendi koşullarına uygun siyasi modeli oluşturacak. Halk yöneticilerini ve yasaları belirleme sürecinde söz sahibi olacak. Şara, “Halk Meclisinin ilk oturumlarının başlaması önemli bir adım” dedi. Siyasi sistemin şekillendirilmesi yalnızca cumhurbaşkanının kararı değil. Halk Meclisi üyeleri ve toplumun farklı kesimlerinin görüşleri önemli.

İSRAİL İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI İÇİN DİPLOMASİ

Suriye, İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalışıyor. Tel Aviv yönetiminin bölgede çeşitli emelleri var. Uluslararası toplum ve çok sayıda ülke sürece dahil edilmeye çalışılıyor. Kısır çatışmalara girmekten kaçınıyorlar. Güvenlik anlaşmasının önünde bazı engeller ve İsrail ihlalleri bulunuyor. En az zararla barışçıl çözümlere ulaşmak için diplomatik çaba yürütülüyor. Bölge İsrail ile İran hırsları arasında seçime zorlanmamalı. Bölge ülkeleri bağımsız bir siyasi çizgi oluşturmalı.

YENİ DÖNEM ÜÇ ODAK ÜZERİNE KURULU

60 yıllık Esed rejimi politikaları Suriye’yi soyutlamıştı. Yeni dönem inşa, istikrar ve kalkınma odaklı. ABD ve Avrupa ülkeleri yeni sayfayı olumlu karşılıyor. Ekonomik yaptırımların tam kalkması listeden çıkmaya bağlı. Rusya ile ilişkiler normalleşme sürecinde. Üslerin geleceğine ilişkin müzakereler sürüyor. Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyuyorlar. Lübnan devletinin egemenliğini destekliyorlar.