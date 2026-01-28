Suriye’de Askeri Operasyonlar Durduruluyor: Yeni Anlaşma İmzalandı

Suriye Devlet Televizyonu’nun özel haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile PKK uzantısı SDG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam’da görüştü. Görüşmeler dün tamamlandı ve taraflar arasında askeri operasyonların durdurulması konusunda uzlaşma sağlandı. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.” ifadesi yer aldı. Aynı zamanda, güvenilir kaynaklar “Dün akşam, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı unsurların, özellikle Haseke ve Kamışlı şehirleri ile diğer bölgeler için güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla önemli bölgelere konuşlandırılması yönünde bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.” bilgisini verdi.

TÜM ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Anlaşmaya göre, SDF/SDG unsurları mevcut köylerinde ve konuşlanma bölgelerinde kalacak, ayrıca herhangi bir çatışma eksenindeki askeri operasyonlar durdurulacak. Bu çerçevede, ayrıntıları daha sonra açıklanacak bir düzenleme ile SDF/SDG güçlerinin Suriye devlet kurumlarıyla entegrasyonu için adımlar atılacak. Kaynaklar, bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını ifade etti.

