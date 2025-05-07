Survivor All Star 2025’te Almeda Diskalifiye Edildi

SON BÖLÜMDE YAŞANAN ŞOK GELİŞME

Survivor All Star 2025’in son bölümünde yaşanan olay, izleyicileri ekran başına bağladı. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, acil durum konseyi çağrısı yaparak yarışmada gerçekleşen ciddi bir durumu duyurdu. Gözyaşları, gerginlik ve sert ifadelerin yaşandığı konseyde, yarışmacı Almeda Baylan’ın diskalifiye olduğu açıklandı.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Konseyde söz alan Acun Ilıcalı, Almeda’nın bir kadın görevliyle fiziksel temas yaşadığını ve bu olayın kamera görüntüleriyle belgelendiğini aktardı. Ilıcalı, olayın sadece bir çalışanla sınırlı kalmadığını, toplamda dört çalışanın mağdur olduğunu açıkladı. “Almeda’yı kaybetmemek için çok çaba sarf ettik ama bu kez kendin kaybettin,” diyen Ilıcalı, yarışmanın sınırlarını aşan davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

TARTIŞMA VE CEZALAR

Yaşanan gerilimin, Almeda ve Batuhan’ın özel bir görevle döndükleri konforlu evden dönüş sırasında çıktığı öğrenildi. Tartışmanın ve fiziksel temasın bu süreçte yaşandığı belirtilirken, olayın ardından prodüksiyon ekibinden gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği açıklandı. Diskalifiye kararının açıklanmasının ardından Almeda gözyaşlarına boğuldu. Kendini savunmak için “Beni kimse anlamadı” sözlerini kullanan yarışmacı, İlcalı’nın alınan kararın ekip güvenliği ve etik kurallar açısından kaçınılmaz olduğunu belirtmesi üzerine üzgün bir şekilde salondan ayrıldı. Olayla bağlantılı olarak Batuhan’a da ceza verildi. İki gün yokluk adasında kalacak olan yarışmacı, ayrıca beş ödül oyunundan da men edildi. Ilıcalı, cezanın olayın parçası olmasına rağmen doğrudan fiziksel müdahale içermediği için diskalifiye ile sonuçlanmadığını açıkladı.