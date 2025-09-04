“Rus Dışişleri Tazminat Ödemelerini Duyurdu”

RUS HAVAYOLU UÇAĞI İLE İLGİLİ SİGORTA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağın hasar görmesi üzerine sigorta ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Rusya’nın ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketinin, AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) tutarında bir ödeme sağladığı belirtildi.

KAZADA YARALANAN VE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZMİNAT ÖDENİYOR

Açıklamada, kazada yaralanan veya yaşamını yitiren yolcuların büyük bir kısmı için tazminat süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi. 62 yolcudan 46’sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı belirtilirken, bu bağlamda 15 Rus vatandaşından 7’sinin, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’inin, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamının ve Kazakistan uyruklu 1 yolcunun ödemelerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bugün itibarıyla mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı, diğer yolcular için ise süreçlerin devam ettiği ifade edildi. Azerbaycanlı yetkililer, Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçağın, 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştüğünü bildirdi. Bu kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin kurtulduğu belirtildi. Bu olayın ardından Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilirken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL’ın uçağı için de tazminat ödenmelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.