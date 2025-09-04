7 Yüzme Havuzu, 126 Oda Var

Gündem

EMLAK KRALI VE HATIRALARI

Emlak sektöründe önemli bir yere sahip olan ve 7 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtilen eski başbakan Berlusconi’nin, 2013 yılında medyada geniş yankı uyandıran Bunga Bunga Partisi’nden çekilen fotoğrafları dikkat çekmişti. Vergi kaçakçılığından dolayı yargılanarak ceza alan Berlusconi, kamu hizmetlerinden men edilmiş ve 2023 yılında hayatını kaybetmişti.

VİLLA VE ÖZELLİKLERİ

Porto Rotonda yakınlarındaki Ville Certosa’ya 500 milyon Euro değer biçildiği ve bir Arap zenginin bu mülkü almak istediği ifade ediliyor. 120 hektar bir arazi üzerinde inşa edilen villa, yedi yüzme havuzuna ve bir yanardağına sahip. Afrika usulü seks ritüellerinden sonra satışa çıkarılan villa, daha önce alıcı bulamamıştı. 126 odadan oluşan ve 4500 metrekare yaşam alanı sunan bu gösterişli mülk, 180 metrekarelik bir garaj ve birkaç şelale ile nadir orkidelerin yetiştiği seralarla çevrelenmiş durumda. Berlusconi, bu villada ABD eski Başkanı George W. Bush, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de ağırlamıştı.

Mersin’de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

Mersin'in Mezitli bölgesinde, babasıyla denize giren 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak yaklaşık 1200 metre açıldığında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
