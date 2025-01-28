Survivor’da Elenenler ve Şok Tartışma

DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Survivor’da ilk eleme adayı Adilhan, ikinci eleme adayı Batuhan oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü ve dördüncü eleme adayı da netleşti. Oyun sonrasındaki gelişmelerde ise Almeda ve Dilşah arasında yaşanan sert bir tartışma dikkat çekti. Dilşah, yaşanan tartışmanın ardından duyduklarını kabullenemediğini ifade etti. Almeda ise kendini savunmak amacıyla, “Ben de onunla aynı durumdayım” dedi.

GÜNDEMİ SARSAN TARTIŞMA

Almeda ile Dilşah arasında yaşanan tartışma, ekip arkadaşlarının bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Almeda’nın söyledikleri yoğun bir tartışma yaratırken, bazı sözleri dikkat çekti. Almeda: “Hadi git ağla. Ağlak seni. Yalana bak. Bak bu ortalığı karıştırmaya gitti şimdi,” şeklinde çıkıştı. Dilşah, bu sözlere karşılık vererek: “Diyemezsin bana. Sen anne babasızsın sanki benim gibi,” şeklinde bir yanıt verdi. Almeda da, “Benim de annem babam yok. Ben de aynı şekildeyim. Kendime de söylemiş oluyorum,” diyerek durumu savundu. Dilşah ise, “Benim annem babam yok diye bana yetim diyorlar. Ben kendimi büyüttüm,” şeklinde bir çıkarımda bulundu.

Tartışma sonrası Dilşah fenalaştı ve takım arkadaşları onu sakinleştirmek için yoğun bir çaba gösterdi. Dilşah, “Bir insana bu söylenemez. Hele bir kadın bir kadına bunu yapmamalı. Ben buraya hayat hikayemle geldim ama dram yaparak gelmedim. Benim yaşadığım hayatı yaşamadan kimse bilemez. Hala sindiremiyorum.” ifadeleriyle duygu yoğunluğunu ifade etti. Almeda ise, “Kalkıp da Dilşah’ı yetim halinden asla vurmadım. Sadece bir atasözünü söyledim,” şeklinde bir savunma yaptı. Ayrıca, “O anda atasözünün Dilşah’a denk gelmesiyle olay gerçekleşti,” dedi. Almeda, yaşadığı zorlukları hatırlatarak, “Sokakta kaldığım günleri hatırlıyorum. Ne rezillikler yaşadım,” diye belirtti.

ALMEDA’YA CEZA VERİLDİ

Acun Ilıcalı, konseyde Almeda’nın söylediklerinin hoş olmadığını ifade ederek, iki ödülden yararlanmama cezası verildiğini açıkladı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA GÖNÜLLÜLER GALİP

Survivor’da dokunulmazlık oyunu oldukça çekişmeli geçti. Yusuf ve İsmail en iyi performans sergileyerek 11-11’de karşı karşıya geldi. Yusuf’un kazanmasıyla Gönüllüler, dokunulmazlığı elde etti.

ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ

Konseyde All Star takımından en fazla oyu alan Efecan, üçüncü eleme adayı oldu. Haftanın performans birincisi Sema ise, dördüncü ve son eleme adayı olarak İsmail’in adını söyledi.