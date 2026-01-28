Suudi Arabistan’dan Türkiye ile İş Birliği Hamleleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman önderliğinde Riyad’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek önemli kararlar alındı. Toplantıda öne çıkan işbirliği alanları şu şekilde belirlendi:

YENİLENEBİLİR ENERJİ ANLAŞMASI

Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı’na, Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine yönelik taslak anlaşmayı görüşüp imzalama yetkisi verildi. Bu adımın, iki ülkenin enerji çeşitlilik hedefleri doğrultusunda büyük yatırımlara kapı aralayacağı öngörülüyor.

SİVİL SAVUNMA MUTABAKATI

İçişleri Bakanı’na, Türkiye ile sivil savunma ve koruma konularında bir mutabakat zaptı imzalamak üzere yetki tanındı. Bu mutabakat, afet yönetimi ve acil durum müdahaleleri konusundaki teknik deneyimlerin paylaşımını amaçlıyor.

SOSYAL HİZMETLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Ankara ve Riyad arasında daha önce üzerinde anlaşılan sosyal hizmetler alanındaki işbirliği mutabakat zaptı, Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylandı ve yürürlüğe girdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE GAZZE DESTEĞİ

Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi. Suudi Arabistan, Gazze Barış Kurulu’na olan desteğini yineleyerek, kurulun Gazze’deki saldırıların durdurulması ve bölgenin yeniden inşası için hayati bir geçici yapı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmeler, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda teknoloji transferi ve bölgesel güvenlik gibi önemli alanlara uzandığını gösteriyor.