“Suudi Arabistan, Dünya Bankası’ndan Destek Arıyor”

SURİYE YÖNETİMİ FİNANSMAN DESTEĞİ PEŞİNDE

Suriye yönetimi, dış finansman desteği arayışını devam ettiriyor. Suudi Arabistan’ın, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan borçlarını ödemeyi planladığı yönünde iddialar gündeme geldi.

BİR İLK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Reuters haber ajansına bilgi veren üç kaynak, böyle bir adımın Beşar Esad dönemi sonrası Suriye’nin sorunlu kamu sektörünü desteklemek ve yeniden inşa çabalarını finanse etmek için milyonlarca dolarlık kredilerin onaylanmasını sağlayabileceğini belirtti. Riyad yönetiminin bu hamlesi, Suudi Arabistan’ın Suriye’deki yeni yönetime ilk defa finansman sağlaması anlamını taşıyacak.

BORÇLAR ÖDENMEDİKÇE KREDİYİ ALAMAYACAKLAR

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Spekülasyonlar konusunda yorumda bulunmuyoruz ancak resmi bir açıklama yapıldığında zamanında ileteceğiz.” diyerek durum hakkında bilgi verdi. Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, Dünya Bankası Sözcüsü ve Suriye hükümet yetkilileri de bu konuyla ilgili yorum yapmadı.

SURİYE’NİN BORCU 15 MİLYON DOLAR

Suriye, Dünya Bankası’na ödemesi gereken 15 milyon dolarlık gecikmiş borca sahip. Uluslararası finans kuruluşlarının kredi başvurularını onaylaması ve benzeri yardımlarda bulunması için bu borcun ödenmesi gerekiyor. İki kaynak, Suriye’nin yeterli döviz bulamadığını ve yurtdışındaki dondurulmuş varlıklar kullanılarak borcun ödenmesine yönelik planın henüz hayata geçirilmediğini aktardı.

DÜNYA BANKASI FİNANSMAN KONUSUNU DEĞERLENDİRİYOR

İki kaynağa göre, Dünya Bankası yetkilileri, Suriye’nin iç savaş sırasında zarar görmüş elektrik altyapısının onarılması ve kamu sektöründeki ödemelerin yapılmasına destek olmak için ülkeye finansman sağlamayı değerlendiriyor. Cumartesi günü medya organlarında yer alan haberlere göre, Suriye’nin bu ay gerçekleşecek Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) toplantıları için Washington’a üst düzey bir heyet göndereceği ifade edildi. Eğer bu gerçekleşirse, Esad rejiminin çöküşünden bu yana Suriyeli yetkililerin ABD’ye yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtiliyor. Heyetin ABD’li yetkililer ile bir araya gelip gelmeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı.