Tadej Pogacar, Beşinci Tur Zaferiyle Tarihe Geçti

Tadej Pogacar, bisiklet tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayarak, kariyerinin beşinci Tour de France şampiyonluğunu görkemli bir şekilde kazandı. Zorlu dağ etaplarındaki cesur atakları, birden fazla etap zaferi ve soğukkanlı duruşu, 27 yaşındaki Sloven bisikletçiyi Pazar günü zafere taşıdı. Pogacar, Belçikalı Eddy Merckx, İspanyol Miguel Indurain ile Fransız bisikletçiler Jacques Anquetil ve Bernard Hinault’un ardından beş kez Tur kazanan beşinci bisikletçi olarak tarihe geçti. “Kelimeleri bulamıyorum. İnanılmaz bir gün, inanılmaz bir atmosfer vardı” diyen Pogacar, “Yedi kez Tur’a katıldım ve her seferinde podyumda yer aldım. Bunun bir peri masalı olduğunu düşünebilirsiniz, benim için de inanılmaz” ifadelerini kullandı.

POGACAR'IN ZAFERİNİN ARDINDAN GELEN AÇIKLAMALAR

Pogacar, Pazar günü Paris’teki heyecan dolu 21. ve son etabın ardından genel klasmanda Belçikalı bisikletçi Remco Evenepoel’in 6 dakika 26 saniye önünde yer aldı. Yarışa Pogacar’ın en büyük rakibi olarak giren iki kez Tur şampiyonu Jonas Vingegaard ise 15. etapta yaşadığı kaza sonucu yarış dışı kaldı. Pogacar, “Jonas ve diğerlerinin bu Tur’da kaza yapması çok yazık. Umarım gelecek yıl hep birlikte tekrar mücadele edebiliriz” dedi. Pogacar’ın UAE Team Emirates XRG takım arkadaşı, Tur’a ilk kez katılan 22 yaşındaki Meksikalı Isaac Del Toro ise genel klasmanda 9 dakika 42 saniye geride üçüncü oldu. Gülümseyerek elini kaldırıp zafer işareti yapan Pogacar’a, Champs-Élysées’de gururla bekleyen takım arkadaşları da eşlik etti.

POGACAR'DAN YENİ HEDEF SİNYALİ

Pogacar, “Bunu nasıl başardığımı bilmiyorum. Şimdi kendime kovalayacak yeni bir hedef bulmalıyım. Hangi hedef? Fazla ileri gitmeyelim, sadece bu anın tadını çıkaralım” diye konuştu. 2024 yılında İtalya Bisiklet Turu Giro d’Italia’yı kazanan Pogacar, 22 Ağustos’ta başlayacak İspanya Bisiklet Turu La Vuelta’yı daha önce kazanmamıştı. “Birkaç hafta sonra La Vuelta’da olacak mıyım? Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

SON ETAPTA VAN DER POEL RÜZGARI

Pogacar bu yılki yarışta beş etap kazanarak toplam zafer sayısını 26’ya çıkardı. Pazar günü de kazanmayı denese de zafer Hollandalı Mathieu van der Poel’e gitti. Van der Poel, bitiş düzlüğünde kendisini kovalayan grubu geride tutarak bu yılki yarıştaki ikinci, kariyerindeki dördüncü etap galibiyetine ulaştı. Pazar günkü 88,7 kilometrelik etap Paris çevresinde dönüyordu ve önceki yıllara göre daha az törensel olsa da genellikle sprinterler için düz etaplardan oluşuyordu. Etabın uzunluğu 133 kilometreden kısaltılırken başlangıç noktası da başkentin batısındaki Thoiry’den Paris’e alındı. Bunun nedeni, güneybatıdaki orman yangınlarıyla mücadele eden acil servislerin üzerindeki baskıyı azaltmaktı. Başlangıçta Paris’te görevlendirilen bazı güvenlik güçleri de müdahale çalışmalarına yardım için yönlendirildi.

MONTMARTRE'DE NEFES KESEN BİR FİNAL

Üst üste ikinci yıldır etap, Montmartre semtindeki son derece popüler yokuş tırmanışını da içeriyordu. Keskin 1 kilometrelik sprint şeklindeki bu bölüm, bisikletçiler tarafından üç kez tırmanıldıktan sonra etaplar Champs-Élysées’de sona erdi. Bu tırmanış Pogacar için bile fazla geldi ve bitiş bölümünde Van der Poel’in ham gücüne karşılık veremedi. Yerel saatle akşam 6’ya doğru Pogacar, start çizgisinde Evenepoel ve dağların kralı mayosunu giyen Ekvadorlu emektar Richard Carapaz ile el sıkıştı. 33 yaşındaki Carapaz, “Bu mayoyu kazanmak için çok mücadele ettim, harika bir kavgaydı. Bunu kazanmak en güzel duygu” dedi. Van der Poel ve yeşil mayonun sahibi Danimarkalı Mads Pedersen de etap galibiyeti için beklenen isimler arasındaydı. Ünlü Sacré-Coeur bazilikasının görkemi altında, bisikletçiler Montmartre’deki Rue Lepic’e tırmanmaya başladığında kalabalık büyük bir coşkuyla bağırdı. Pogacar, Montmartre’ın ikinci tırmanışının ardından Van der Poel, Evenepoel ve Pedersen ile birlikte öne geçti.

VAN DER POEL: BACAKLARIMDA KALAN HER ŞEYİ VERDİM

Van der Poel, üçüncü ve son tırmanışta atağı başlattı, Pogacar da iyi bir şekilde karşılık verdi. Tek günlük klasiklerin bu iki rakibi öne fırladı ancak 700 metre kala yakalandılar. Pogacar’ın gücü tükenince 31 yaşındaki Van der Poel’in hâlâ işi bitmemişti. Bisikletini, Alpecin-Premier Tech takım arkadaşı Belçikalı Jasper Philipsen ve Pedersen’in önünde çizginin hemen üzerinde geçirdi. Pogacar ise yavaşladı ve etabı 30. sırada tamamladı. Van der Poel, “Sprinterlerin bizi yakalayacağını düşündüm, bu yüzden atağımı çok uzaktan başlattım. Bacaklarımda kalan her şeyi verdim ve bu yeterli oldu” dedi.

VAN DER POEL'İN KARİYERİ VE AİLE BAĞLARI

Van der Poel, dünyanın en iyi bisikletçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Tek günlük klasiklerde birden fazla zaferi ve Cyclo-cross dünya şampiyonlukları bulunan bisikletçi, aynı zamanda eski bir yol yarışı dünya şampiyonu. Babası Adri van der Poel, 1980’lerin sonunda Tur’da iki etap kazanmıştı. Anne tarafından büyükbabası ise 1960’lar ve 70’lerde yarışan, Tur’da üç kez ikinci ve beş kez üçüncü olan Fransız bisikletçi Raymond Poulidor’du. “Poupou” ve “Sonsuz İkinci” lakaplarıyla tanınan Poulidor, Fransız taraftarlar tarafından çok seviliyordu.

KADINLAR TURU BAŞLIYOR

Dokuz etaplı Kadınlar Turu, 1 Ağustos’ta İsviçre’nin Lozan kentinde başlayacak ve 9 Ağustos’ta Nice’te sona erecek. Geçen yılki yarışı, ilk katılımında Fransız Pauline Ferrand-Prévôt kazanmıştı.