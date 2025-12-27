Tam Finans Edirne Şubesi İle Büyüme Hedefine Odaklanıyor

Tam Finans, Türkiye genelinde genişleme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında açtığı üç şubeye ek olarak, yeni şubesini Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak bilinen Edirne’de işletmeye aldı. Edirne’de işletmelerin büyük çoğunluğunu kapsayan KOBİ’ler, banka dışı finans kuruluşlarının sağladığı esnek, hızlı ve dijital hizmetlerden yararlanmaya en yatkın grubu oluşturuyor. Bu doğrultuda, Tam Finans Edirne Şubesi, bölgedeki tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm ve KOBİ ekosistemi için özel finansman olanakları sunarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

EDİRNE’NİN EKONOMİK POTANSİYELİNE İNANCIMIZ VAR

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında, “Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar başkentlik yapmış olan Edirne, tarihsel olarak olduğu gibi günümüzde de stratejik konumuyla Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olma özelliğini sürdürmektedir. Meriç, Tunca ve Arda nehirleriyle beslenen bu zengin topraklar, ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biridir. Tarım, sanayi, ticaret ve turizmle dolu dinamik ekonomik yapısını göz önünde bulundurarak, bu bölgenin potansiyeline yönelik inancımız tam. Edirne’nin üretim gücünü, finansman desteğimiz aracılığıyla artırmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

FIRSATLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Karamanlı, “Edirne, Avrupa ile kara bağlantısında kritik bir yerde yer alıyor. Sınır ticaretindeki hareketlilik, yerel esnaftan sanayicilere kadar herkes için büyük fırsatlar doğuruyor. Bu fırsatların sürdürülebilir büyümeye dönüşmesi için buradayız,” dedi. 2025 yılına kadar 65 bin KOBİ’ye yaklaşık 2.5 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladıklarını da belirtirken, Tam Finans’ın odak noktası mikro KOBİ’ler ve küçük esnaflar olduğunu vurguladı. “Biz, küçük esnafın ticari alacaklarını finanse ederek nakit akışlarını düzenleyen bir finans kuruluşuyuz. Türkiye’nin en yaygın faktoring şirketi konumundayız. Edirne’de iki binden fazla KOBİ ve karşılık gelen sayıda esnaf var. Onların ticari alacaklarını desteklemek için elimizden geleni yapacağız,” şeklinde konuştu.

KOBİ’LERİMİZİ DESTEKLEMEYE GELDİK

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Edirne’deki varlıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, KOBİ’lere ve esnafa destek sunmak için geldiklerini ifade etti. “Biz, üretim ve tarımı destekleyen bir kuruluşuz. Türkiye’de kurulan her 10 şirket ilk finansmanını bizden alıyor. Edirne’de güçlü bir ekip ile faaliyete başladık. Edirne bizim için büyük bir öneme sahip zira ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda. Burada şube müdürümüz ile beraber kuvvetli bir ekip oluşturduk. Sadece üretime değil, istihdama da katkıda bulunuyoruz. Bugün burada işe başlayan çalışanlarımızın yüzde 50’si yeni mezun. Finansal okur yazarlık ve kapsayıcılık bizim için çok önemli. Bu nedenle finans sektörünü bir okul gibi değerlendirmekte ve yeni finansçılar yetiştirmekteyiz. Gelecek süreçte Edirne’nin tüm ilçelerini gezerek, esnaf ve KOBİ’lerin yanında olacağız ve yerel üretimle istihdamın ve sanayinin büyümesine destek sağlayacağız,” diye ekledi.

HIZLI VE PRATİK HİZMET MODELİ SUNUYORUZ

Çelikcan, Ekim ayında üç yeni şubenin daha açıldığını ifade ederek, “Tam Finans olarak ‘fijital’ yaklaşımımız sayesinde dijital dünyayı saha hizmeti ile birleştiriyoruz. Böylelikle müşterilerimize hızlı bir çözüm sağlayan pratik hizmet modeli sunuyoruz. Yaklaşık 700 çalışanımız, hem istihdama hem de hızlı hizmet deneyimine katkı sağlamaya devam edecek,” dedi.

Tam Finans 2012 yılından bu yana Türkiye faktoring sektöründe faaliyet gösteriyor ve ilk Ar-Ge merkezine sahip olan tek banka dışı finans kuruluşu konumundadır. Esnaftan KOBİ’lere, büyük ölçekli şirketlere kadar birçok işletmeyi faktoringin avantajlarıyla tanıştıran şirket, 1000’i aşkın çalışanı ve 49 şubesiyle Türkiye’nin birçok ilinde geniş bir hizmet ağına ulaşmıştır. 2 milyar TL’yi aşan öz kaynakları ile güçlü mali yapısı ve dijital altyapısı ile işletmelerin risk yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. ISO 9001, ISO 10002 ve ISO 27001 belgelerine sahip tek faktoring şirketi olarak sektördeki hizmet kalitesini yükseltmektedir. 2024 yılında Mısır’ın en büyük ve en hızla büyüyen bankasız kredi veren kurumu tarafından satın alınarak, her büyüklükteki işletmenin başarı yolculuğuna finans destek sunmaya devam edecektir.