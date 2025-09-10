Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Geliyor!

ORTA VADELİ PROGRAMDA YENİ UYGULAMALAR

Orta Vadeli Program kapsamında birçok uygulama hayata geçiriliyor. Ntv’nin haberine göre, bunlardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi. Çalışanlardan ve işverenlerden yapılacak kesintilerle yürütülecek bu sistem, emeklilikte destekleyici bir gelir sağlamayı hedefliyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ’NİN AMACI

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, “Buradaki amaç şu, sosyal güvenlik sisteminde ne yazık ki emekli aylıkları düşme eğiliminde. Emeklilerin refahının korunması ve geçiminin sağlaması sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler ve aylık bağlanma oranlarındaki düşüşler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de adı üstünde bu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf programı olacak” şeklinde açıklama yaptı.

KATILIM ŞARTLARI VE DEVLET KATKISI

Bayram, “Yüzde 3’lük kesintinin bir önceki programda yer aldığı haliyle bu programda da yer alacağı varsayılıyor. Şu an için net bir kesinti rakamının programda yer almadığını söyleyebiliriz. Katılım zorunlu olacak fakat bunun devamında sistemde kalmanın inisiyatife bağlı olacağını tahmin ediyorum” dedi. Ayrıca, işçi ve işverenden yapılacak kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek. Çalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması gerekecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden emekli olmak isteyen vatandaşların, söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaşları bağlanacak.