Tammy Abraham İçin Aston Villa’dan Çarpıcı Takas Teklifi

tammy-abraham-icin-aston-villa-dan-carpici-takas-teklifi

Beşiktaş’ın yıldız forveti Tammy Abraham için Aston Villa yeniden devrede. İngiltere Premier Lig temsilcisi, siyah-beyazlıların kapısını bu kez dikkat çekici bir teklif ile çaldı.

FLAŞ TAKAS TEKLİFİ

İlk görüşmesinde Beşiktaş yönetiminin, “Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin” yanıtını aldığı Aston Villa, şimdi Tammy Abraham için çarpıcı bir takas teklifi ile geri döndü.

GUESSAND KİRALANIYOR

Aston Villa’nın yeni önerisi, 30 milyon euro ödediği Evann Guessand’ı Beşiktaş’a 1.5 yıllığına kiralama ve bir miktar bonservis bedeli ile Tammy Abraham transferini gerçekleştirmek üzerine kuruluyor. Bu sezon çeşitli kulvarlarda 24 maçta forma giyip 1724 dakikanın tamamında mücadele eden Tammy Abraham, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’ın Ademola Lookman Transferindeki Beklentileri Aşılmış Görünüyor

Galatasaray, İtalya'da Atalanta'dan Ademola Lookman ile ilgilendi. İtalyan kulübünden gelen yanıt sonrasında sarı-kırmızılı ekipten dikkat çeken bir adım atıldı.
Gündem

TCMB Rezervlerinde Önemli Yükseliş Kaydedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 9 Ocak haftasında toplam rezervler 7 milyar dolar artarak 196,1 milyar dolara ulaştı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile Kurumu Saldırı Altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesel değerlere yönelik tehditleri gündeme getirerek, toplumda yayılan olumsuz karakterlerin çeşitli medya araçlarıyla desteklendiğini vurguladı.
Gündem

Çalhanoğlu Transferi İçin Galatasaray Beklemede Kaldı

Galatasaray yöneticilerinin İtalya'da Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmeler yapacağı öne sürüldü. Ancak Inter'in Çalhanoğlu transferi konusunda farklı bir yaklaşımı olduğu bildirildi.
Gündem

İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor

MGM ve İBB'nin hava raporuna göre, yeni haftada batıda sıcaklık 4-6 derece artacak, doğuda ise 3-5 derece düşecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.