Tammy Abraham İçin Aston Villa’dan Çarpıcı Takas Teklifi

Beşiktaş’ın yıldız forveti Tammy Abraham için Aston Villa yeniden devrede. İngiltere Premier Lig temsilcisi, siyah-beyazlıların kapısını bu kez dikkat çekici bir teklif ile çaldı.

FLAŞ TAKAS TEKLİFİ

İlk görüşmesinde Beşiktaş yönetiminin, “Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin” yanıtını aldığı Aston Villa, şimdi Tammy Abraham için çarpıcı bir takas teklifi ile geri döndü.

GUESSAND KİRALANIYOR

Aston Villa’nın yeni önerisi, 30 milyon euro ödediği Evann Guessand’ı Beşiktaş’a 1.5 yıllığına kiralama ve bir miktar bonservis bedeli ile Tammy Abraham transferini gerçekleştirmek üzerine kuruluyor. Bu sezon çeşitli kulvarlarda 24 maçta forma giyip 1724 dakikanın tamamında mücadele eden Tammy Abraham, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiliyor.