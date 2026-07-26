Tarık Papuççuoğlu Misafirhaneye Yerleşti

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Tarık Papuççuoğlu'nun gülümseyen yüzü ve sahne karakteri
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleşerek daha pratik bir yaşam kurmayı hedefliyor.
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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, ilerleyen yaşıyla birlikte ailesine yük olmamak için Bodrum’da bir misafirhaneye yerleşerek radikal bir yaşam kararı aldı. Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle tanınan sanatçı, bu tercihinin duygusal gerekçesini açıkladı. Yeni döneminde daha pratik bir yaşam kurmayı hedeflediğini söyledi.

MİSAFİRHANEDE YENİ BİR HAYAT BAŞLATTI

Papuççuoğlu, “İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler” diyerek yaşamını Bodrum’da bir misafirhanede sürdürme kararını paylaştı. Uzun yıllara dayanan sanat geçmişiyle ekranların sevilen ismi olduğunu vurguladı. Yaşamını daha pratik ve konforlu hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

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