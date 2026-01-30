Tarım Ve Orman Bakanlığı’ndan Taklit Gıdalar Listesi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı, taklit ve tağşiş yapılmış, sağlığı tehdit edebilecek gıdalar listesine Sakarya’dan bir firma dahil oldu. Söz konusu firmanın ürettiği dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirilen denetimler sonucunda taklit-tağşiş yapılan ve sağlık açısından tehlike arz eden gıdaların listesini “güvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden kamuoyu ile paylaştı.

SAĞLIK İÇİN TEHDİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Açıklanan listeye göre Sakarya’da faaliyet gösteren bir firma gündeme geldi. Akyazı ilçesinde üretim yapan Kartal Et ve Et Mamülleri’nin dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan etinin tespit edilmesi dikkat çekti. Bu durum, gıda güvenliği açısından kaygılara yol açtı.