Tatilciler Uçuş Maliyetini Puanlarla Aşıyor

Havayolu bilet fiyatlarının bu yaz rekor seviyelere ulaşması, birçok yolcuyu biriktirdiği milleri harcamaya yöneltti. Aliera Iheanacho, bir gün first class koltuğunda uçma hayaliyle 100 bin United Airlines mili biriktirmişti ancak bu hayalini ertelemek zorunda kaldı. Jet yakıtı fiyatlarındaki astronomik artış nedeniyle Mayıs ayında Çin’e yapacağı uçuşun bütçesini aştığını gören Iheanacho, Şanghay ve Hong Kong’daki Disneyland parklarını ziyaret etme planını neredeyse iptal ediyordu. Bunun yerine, tek yön bileti için 60 binden fazla mil harcayarak birikimini neredeyse sıfırladı, kalan 60 bin milini de otellere kullandı. Kendisi ve eşi dönüş uçağını ve diğer gidiş-dönüş biletini nakit olarak ödemek zorunda kaldı. Dünyadaki tüm Disney parklarını gezmeyi hedefleyen Iheanacho, seyahatinin en ucuz kısmının park giriş ücretleri olduğunu belirtti: Hong Kong Disneyland için kişi başı 85 dolar, Şanghay Disneyland için iki günlük bilet 160 dolar. “Gittiğime memnunum ama sıfırdan başlamak zorunda kaldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum” diyen Iheanacho, “Bileti geç aldığım için kendime kızabilirim. Mevcut başkanlık durumu, yerel yasa koyucular, devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle de hayal kırıklığı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

JET YAKITI FİYATLARI İKİYE KATLADI, BİLETLER İNMİYOR

Benzin fiyatları bahar aylarındaki zirvesinden bir miktar gerilese de AAA verilerine göre ulusal ortalama Pazartesi günü galon başına 4,11 dolar seviyesinde. Bu rakam, İran savaşı öncesindeki 2,98 dolarlık seviyeye göre ciddi bir artış anlamına geliyor. Jet yakıtı fiyatları ise savaşın başlamasıyla yaklaşık iki katına çıktı ve benzin fiyatlarından çok daha sert bir yükseliş kaydetti. Bunun nedeni, her iki yakıt türü için de gerekli olan ham petrolün yanı sıra, rafine jet yakıtının Hürmüz Boğazı’nda benzinli araç yakıtına kıyasla çok daha fazla kısıtlanması. Jet yakıtı fiyatları bir miktar gerilemiş olsa da uçak bileti fiyatları aynı seviyede kalmaya devam ediyor. Bunun en önemli sebebi, seyahat talebinin hala güçlü olması. Ayrıca havayollarının artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle kapasite düşürmesi ve Spirit Airlines’ın faaliyetlerini durdurmasıyla toplam koltuk sayısı azaldı. Sektör uzmanları, yolcuların yüksek fiyatları “aşmak” için ellerindeki sadakat puanları ve millere yöneldiğini gözlemliyor.

UZMANLAR: PUAN KULLANIMI REKOR SEVİYEDE

Uzmanlar, sadakat programlarının birçok tüketicinin nakit fiyatlar karşısında şok yaşadığı bu dönemde seyahat endüstrisini ayakta tutan faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Seyahat danışmanlık şirketi Future Partners’ın CEO’su Erin Francis-Cummings, “İnsanların kazandıkları puan ve ödülleri kullanabilmesi, şu anda seyahati bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olduğu için onlara teşekkür etmeliyiz” dedi. Bu durumun en son Büyük Durgunluk döneminde yaşandığını belirten Francis-Cummings, “Ancak bu sefer puan ve ödül kullanımında şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi görüyoruz çünkü o dönemde altyapı bu kadar gelişmiş değildi” ifadelerini kullandı. Hatta kendisinin de 4 Temmuz tatili için bir otel rezervasyonunda puan bakiyesinin yüzde 40’ını kullandığını açıkladı.

YOLCULARIN ZİHNİYETİ DEĞİŞTİ

Rina Patel, iş seyahatlerinden biriktirdiği milleri uzun yıllar yalnızca yurt dışı tatilleri için saklıyordu. Ancak yakın arkadaşlarını aniden kaybetmesiyle bu zihniyetinin son aylarda değiştiğini söyledi. Patel, “Korkunç çünkü sonsuza kadar var olduğumuzu sanıyorsunuz. Yıllarımız olduğunu düşünüyorsunuz ama böyle bir şeyin ne zaman olacağını bilemezsiniz” dedi. Bunun üzerine yapılacaklar listesindeki deneyimlere öncelik vermeye ve yıllardır biriktirdiği puanları kullanmaya başladı. Ayrıca millerin ve puanların, banka hesabı gibi otomatik olarak miras kalmadığını da öğrendi. Seyahat etme ve puanlarını kullanma isteği tam da uçak biletlerinin fırladığı döneme denk geldi. Orange County, Kaliforniya’dan Doğu Yakası’na yapacağı iki yaz seyahatinde, çevrimiçi hesaplamalarla milleri kullanmanın daha uygun olduğuna karar verdi. Patel, “Yıllar önce milleri yurt içinde asla kullanmazdım. Sakladığım için maliyetine bile bakmazdım” dedi.

ÖDÜL UÇUŞ ARAYIŞLARI YÜZDE 45 ARTTI

Seats.aero platformundaki ödül seyahat aramaları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, rezervasyon tıklamaları yalnızca yüzde 27 arttı. Platformun CEO’su Chris Lopinto, “Daha fazla arama yapılıyor ancak istediklerini bulma oranı düşüyor” dedi. Sorunun havayollarının ödül envanterini kısması değil, fiyat olduğunu belirten Lopinto, ödül uçuşlarının artık sabit bir değer tablosuna bağlı olmadığını, tıpkı nakit fiyat gibi talebe göre değiştiğini söyledi. Seats.aero analizine göre, Temmuz ayında New York’tan Avrupa’ya uçuş için gereken ortalama mil miktarı 40 bine yükselerek geçen yıla göre yüzde 33 arttı. Amerika Birleşik Devletleri içinde New York’tan Los Angeles’a uçuş ise ortalama 37 bin 500 mile çıkarak bir yıl öncesine göre yüzde 85’lik bir artış kaydetti.

ESNEKLİK ŞART, PUANLAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR

Lopinto, yolcuların istediklerini elde etmek için esnek olmaları gerektiğini belirtirken, iyi bir puan fırsatı yakalayanların puanlarını hemen kullanmasını tavsiye etti. “Puanlar yastık altındaki dolar gibidir, enflasyon karşısında değer kaybederler. Bu yüzden ‘kazandıkça harca’ zihniyetine sahip olmalısınız” dedi. Üniversite sporları tutkunu Regina Lee, mezun olduğu Duke Üniversitesi’nin softbol takımını izlemek için Arkansas’a yaptığı seyahatte millerini kullandı. Son dakika uçuşları için sık sık puan biriktirdiğini belirten Lee, Los Angeles’tan Arkansas’a uçak bileti aramasında 800 doları bulan fiyatlar gördüğünü ve seyahatini millerle yaptığını söyledi. Başka bir seyahatinde ise beklenmedik yüksek bilet fiyatları nedeniyle seyahati iptal etmeyi bile düşündüğünü ancak daha ucuz tarihlere kaydırarak bir arkadaşının evinde kalarak seyahati gerçekleştirdiğini anlattı.

BENZİN FİYATLARI TATİL PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Haziran ayı başında yapılan bir Gallup anketi, Amerikalıların yüzde 46’sının benzin fiyatları nedeniyle yaz tatili planlarını değiştirdiğini ortaya koydu. Marist anketi ise Amerikalıların yüzde 45’inin bu yaz tatile çıkmadığını, evde kalanların neredeyse yarısının ana neden olarak maliyeti gösterdiğini belirledi. Bu tablo karşısında Hertz, müşterilerin daha ucuz, ön ödemeli rezervasyonları ve hibrit araçları tercih ettiğini gözlemledi. Şirketin Kuzey Amerika Müşteri Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Adnan Manzur, Haziran sonu ve Temmuz başında hibrit araç rezervasyonlarında geçen yıla göre yüzde 140 artış yaşandığını söyledi. Manzur, “Müşteriler sadece rezervasyon yapmıyor, bazen arayıp aracın müsait olduğunu da teyit ettiriyor. Yakıt fiyatları düşse bile tüketiciler hibritin daha iyi bir seçenek olduğunu öğrendi” dedi. Elektrikli araç kiralamalarının da özellikle Kaliforniya’da arttığını belirten Hertz, 30 Eylül’e kadar yapılan elektrikli ve hibrit araç kiralamalarında yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. Petrolün Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmasıyla, yolcuların maliyetleri düşürmek için agresif arayışlarını sürdürmesi bekleniyor.