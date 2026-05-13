Tatvan-Van Kara Yolunda TIR Çarpışması: İki Şoför Hayatını Kaybetti

Tatvan-Van kara yolunda, Alacabük köyü yakınlarında plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki TIR, çarpışarak alev aldı.

Kaza ihbarının alınmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi.

KAZADA İKİ TAŞIYICI HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, trafiğe kapattıkları yolu kısa sürede açarak yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki, kazada her iki TIR’ın sürücüleri olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.