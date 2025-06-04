TBMM’de Bahçeli ve Özel Diyalog!

Tbmm’de Dikkat Çeken Diyalog

TBMM’de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ilginç bir durum yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Gelişi sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.

Bahçeli’nin Sözleri Özel’i Gündeme Taşıdı

Özel ve Bahçeli arasında geçen konuşma dikkatleri üzerine çekti. Bahçeli, Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde bir ifade kullandı. Bu iltifata karşılık olarak Özel, “Sağ olun” diyerek yanıt verdi.