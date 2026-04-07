Tedesco Fenerbahçe’de 30 Yıllık Başarıyı Elde Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı penaltıdan kazandığı golle 1-0 yenerek sahasından galip ayrıldı. Lider konumundaki Galatasaray’ın puan kaybettiği bu haftada kayıp yaşamayan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte sevinç yaşarken, teknik direktör Domenico Tedesco da 30 yıllık bir özlemi sona erdirdi.

DOMENICO TEDESCO’NUN TARİHİ BAŞARISI

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam iki maçı da kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı son olarak 1995-1996 sezonunda elde etmişti. Takımın başındaki ilk yılında 30 yıllık hasreti sona erdiren Domenico Tedesco, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BÜYÜK MAÇLARDAN ALINAN SONUÇLAR

Fenerbahçe’nin bu sezon büyük maçlardaki başarılı sonuçları şöyle sıralandı:

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

