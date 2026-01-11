Tedesco: Guendouzi 8 Aydır Buradaymış Gibi Hissettiriyor

İtalyan teknik direktör, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayarak söze başlayan Tedesco, kazanılan kupaların tarihteki önemine vurgu yaptı. Tedesco, “Pek çok insan için kupa kazanmak çok önemlidir. Benim için de çok önemlidir. Ama futboldaki en önemli şey değil. Bazen küme düşme hattındayken ligde kalırsınız, size kupa vermezler ama çok önemli bir başarıdır. Bazen alt sıralardaki bir takımı alıp çok üstlere çıkarırsınız. Kupalar tek önemli şeyler değildir. Ama bugün çok mutluyum. Özellikle ilk yarıda oyunu domine ettik. Çok net pozisyonlarımız vardı, daha fazla gol atabilirdik, üçüncü, dördüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı, Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız için mutluyuz, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için mutluyuz.” şeklinde konuştu.

KUPALARIN ÖNEMİ

Tedesco, Galatasaray’a karşı ilk golü atan ve maçın adamı seçilen yeni transfer Matteo Guendouzi için de mutluluğunu dile getirdi. Guendouzi’yi İstanbul’a getirmenin harika bir durum olduğunu belirten Tedesco, “Transferin zamanlaması çok önemliydi. Ocak ayında transfer yapmak zordur ama kulüp harika iş çıkardı. Bugün de sahada nasıl bir karakter koyduğunu gördünüz.” açıklamasında bulundu. Hava şartlarının zorluğuna da değinen Tedesco, “Böyle bir taraftara sahip olmak çok önemli. Adana’da da her yer Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. 15 bin taraftarımız vardı orada. Bu durum, bir takım için en iyi şeydir.” dedi. Alanyaspor maçıyla lige başlayacaklarını hatırlatan Tedesco, sakat oyuncularla ilgili de bilgi verdi.

TOPUN KONTROLÜ

Oyuncularına topun kendilerinde kalması gerektiğini belirten Tedesco, “Galatasaray’ın güçlü kanat oyuncuları var. Barış çok güçlü bir oyuncu ama Mert ona karşı harika bir performans sergiledi. Takım olarak kompakt savunma yaptık. Oyunun bazı anlarında geriye gömülmemiz gerekti. Bu durumda orta sahaların takımı ileriye taşımaları gerekiyor.” diye konuştu. Tedesco, rakip kanat oyuncularına ikili baskı yapıldığını aktararak, “Kerem’in işi, Sane’ye baskı yaparken Levent’e yardım etmekti. Bazen üçlü baskı da oldu. Bu tür oyuncular çok belirleyici oluyor.” ifadelerini kullandı.

KONSANTRASYON VE ODakLANMA

Domenico Tedesco, saha dışına çıkmadıklarını, odaklandıkları konunun sahada çalışmalar yaptıkları olduğunu belirtti. Kendisinin taktik ve teknik konular üzerine yoğunlaştığını vurgulayan teknik direktör, “Takımın koşu anlamında çok geliştiğini görüyoruz.” dedi. Ayrıca, takımda ayrılacak isimlerle ilgili soruya da yanıt verdi. “Kadronuzda az oyuncu olması iyi değildir ama çok fazla oyuncu olması da. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyor ama yeterince süre bulamıyor.” diyen Tedesco, oyuncuların burayı ev olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Basın toplantısının kapanışında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tedesco, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutladı.