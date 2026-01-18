Tekke Galibiyet İçin Taraftarlara Teşekkür Etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının başlangıcında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç sonrası beIN SPORTS’a açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke, takımın performansını değerlendirdi. Tekke, “Ernest Muçi’nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil; bunu kendisine de söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah’a şükür 3 puanı aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsunuz. Cuma günü yine zor bir maçımız var.” şeklinde konuştu.

GALİBİYET TARAFTARA ARMAĞAN

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti soğuk havaya rağmen stadyumu dolduran taraftarlarına ithaf etti. Maçın ilk yarısındaki olumlu gelişmelere dikkat çeken Tekke, ikinci yarının ikili mücadeleler ekseninde geçtiğini belirtti. “Hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah’ın lütfu Muçi’nin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli’nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi.” diyen Tekke, oyunu kontrol altında tutmak için basit top kayıplarının olmaması gerektiğini vurguladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Bir gazetecinin “Oyununuzda eksiklik gördüğünüz yerler neler?” sorusu üzerine Tekke, rakibe karşı farklı bir konumlandırma ile sahaya çıktıklarını ifade etti. Oynadıkları taktiği oyuncuların anlaması için tekrara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Tekke, “Oyuncularımı tebrik ederim ama oyun olarak beklediğim seviyenin çok altındayız. Bizim kalitemizdeki takımların basit top kayıplarının olmaması lazım.” dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Tekke, “Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz, scout, bizler, yardımcılarım, bütün ekip 10 aydır hemen hemen oyuncu izliyoruz.” açıklamasında bulundu.

AÇIK İHTİYAÇLAR BELİRLİ

Tekke, Trabzonspor’un acil ihtiyaç duyduğu mevkilerin farkında olduklarını dile getirerek, “Fakat orada şöyle bir sorun var. Onu söylemem lazım. Başkanımızla her gün hem konuşuyoruz. ‘Bu çok iyi.’ ‘Hocam evet çok iyi.’ Başkanım ne kadar? ‘Yıllık 5 milyon avro istiyor.'” şeklinde konuştu. Transferin zorluğuna değinen Tekke, ligde 1 ve 4 arasında bir konumda bulunmanın genç oyuncularla önemli bir başarı olacağını ifade etti.