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“Terörle Mücadelede Nihai Sonuç Alacağız”

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GÜÇLÜ MESAJLARLA DOLDURULMUŞ KONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Aydınlık yarınlara kavuşmak için çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı” ifadesini kullandı. Bu mesajında ülkenin geleceğine olan inancını vurgulayan Erdoğan, sorunların üstesinden gelme kararlılığını dile getirdi.

TERÖR BELASI İÇİN NET GÖRÜŞLER

Ayrıca Erdoğan, “40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren terör belasını artık tarihe gömmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi. Bu sözleriyle terörizmle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koydu ve toplumsal birlikteliği güçlendirme vurgusu yaptı. Bu mesajlar, ulusun birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ

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“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımını duyurdu. Başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Detaylar ve başvuru ekranı için bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve bugün saat 15.00'te ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

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