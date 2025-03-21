Tesla Model Y mi, Togg T10X mi?

ELEKTRİKLİ SUV’LERİN YARIŞI

Türkiye yollarında elektrikli devlerin mücadelesi hız kazanıyor. Tesla Model Y, kendine özgü fiyatlarıyla podyuma çıkarak dikkat çekiyor. Yerli üretim Togg T10X ise, rakibine cesurca meydan okuyor. Tesla Model Y’nin güncellenmiş versiyonu Türkiye’ye geldi ve fiyatı da açıklandı. Togg T10X, yerli gururumuz olarak yollarda varlığını sürdürüyor. İki araç da elektrikli SUV segmentinde yer alıyor; fakat hangisi hangi özelliğiyle öne çıkıyor? Hemen belirtelim ki TOGG almak, Türkiye’ye yapılan bir yatırımdır!

TOGG’UN TEKNOLOJİK GÜCÜ

TOGG T10X, A noktasından B noktasına giderken Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını da simgeliyor. Elektrikli devrime Batı’ya karşı olan bu yerli marka, her sürücüye “Milli olan, globaldir!” mesajını veriyor. Şimdi Tesla Model Y ile başlayarak ardından Togg T10X’i inceleyelim. 2025 Tesla Model Y, Türkiye’de sipariş vermeye açıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonuyla satışa sunulan elektrikli SUV, 3.465.581 TL başlangıç fiyatı ile dikkat çekiyor. Tesla Türkiye, bu araçları 45 gün içinde teslim etme vaadinde bulunuyor. Sürücülerin merakla beklediği tek motorlu Standard Range versiyonu ise henüz satışa sunulmadı; bu versiyonun Mayıs-Haziran döneminde ülkemizde olması planlanıyor.

YENİ TASARIM VE İÇ MEKÂN KONFORU

Tesla Model Y, dış görünümünde adeta bir şampiyon gibi yenilendi. Ön kısımda uzun LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İç mekânda ise konfor ve teknoloji bir araya geliyor. Malzeme kalitesi üst seviyeye çıkarken, sürücülerin dört gözle beklediği özellikler devreye giriyor. Aracın içerisinde ambiyans ışıkları, havalandırmalı koltuklar, 8 inç arka ekran ve otomatik açılan bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, çift motorlu versiyonda ses sistemi 15 hoparlörden oluşuyor ve araç adeta bir konser alanı havası yaratıyor.