TFF, Süper Kupa 2025’te 4 takım

TFF 2025 SÜPER KUPA MÜSABAKALARINI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı için planlanan Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 4 takım ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, organizasyonun tek maç eleme sistemine dayalı olarak tarafsız bir sahada yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Yarı final müsabakalarında, lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin ve Türkiye Kupası şampiyonu ile lig ikincisinin eşleşeceği belirtildi.

SÜPER LİG’TE ÜÇÜNCÜ TAKIM DA YER ALACAK

TFF, Galatasaray’ın ligi ilk 2 sırada tamamlaması ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmesinin ardından, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada bitiren takımın organizasyonda yer alacağını ifade etti. Federasyon, takımların sezon öncesinde UEFA eleme maçları nedeniyle Turkcell Süper Kupa’nın 2026 yılının ocak ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

EŞLEŞMELERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Turkcell Süper Kupa’da, lig sıralaması ve Türkiye Kupası finalinin sonuçlarına bağlı olarak eşleşmeler şu şekilde düzenleniyor: Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takımsa, lig şampiyonu ile kupa finalisti ve lig ikincisi ile lig üçüncüsü yarı finalde karşılaşacak. Eğer lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması durumunda, lig şampiyonu lig üçüncüsü ile, Türkiye Kupası şampiyonu ise lig ikincisi ile eşleşecek. Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olduğu senaryoda ise, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu da lig üçüncüsü ile eşleşecek. Ligi ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olduğu durumda da, lig şampiyonu Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonu ile lig üçüncüsü yarı finalde mücadele edecek.