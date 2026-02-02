TFF Süper Lig’de Fenerbahçe’den Zorlu Mücadele Açıklaması

Fenerbahçe ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2-0’lık skorla yenerek liderlik yarışındaki iddiasını devam ettirdi. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmayı değerlendirmek üzere basın mensuplarının karşısına geçti.

Tedesco’nun ANALİZİ

Tedesco, “Bugün agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Biraz daha cesur olabilirdik aslında ama zemin de kaygandı. Oyuncularım zeminin kayganlığı nedeniyle risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Maç ilerledikçe daha iyi bir oyun sergiledik.” dedi.

GELECEK İÇİN PLANLAR

Bu tür yüksek tempolu maçlarda çok fazla enerji harcadıklarını belirten Tedesco, “Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız.” ifadelerini kullandı.