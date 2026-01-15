THY’den Irak Uçuşları Açıklaması: İptal Yok

thy-den-irak-ucuslari-aciklamasi-iptal-yok

Türk Hava Yolları’nın açıklamasıyla seferlerin durumu netlik kazandı

Türk Hava Yolları, Irak’ta Süleymaniye ve Erbil seferlerinin durdurulduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Şirket, sosyal medya ve internet haber mecralarında yer alan “Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğu” bilgisine dair, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

HAVA SAHASI KAPALI AMA SEFERLER DEVAM EDİYOR

Türk Hava Yolları, açıklamasında, İran hava sahasının kapalı olduğu dönemlerde Bağdat seferlerinin operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırıldığını ve Erbil ile Süleymaniye seferlerinin ise tarifeye uygun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Şirket, kamuoyunun bu bilgileri dikkate almasını önemle duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

