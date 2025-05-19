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Thy İndirimli Bilet Kampanyası Başladı

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YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM FIRSATI

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya dahilinde yurt içi uçuşlar için bilet fiyatları 919 liradan başlamaktadır. THY’nin yaptığı açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınan biletlerle 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarda bu fiyatlardan yararlanmak mümkün olacaktır.

ALIŞVERİŞ KANALLARI VE KOLTUK SAYISI

Kampanya kapsamında sunulan indirimli biletler, toplamda 115 bin koltuk ile sınırlıdır. Bu biletlerin satın alınabilmesi için yalnızca THY Çağrı Merkezi, resmi internet sitesi ve mobil uygulama kullanılmalıdır.

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