Togg, Herkesi Araç Sahibi Yapacak!

YERLİ OTOMOBİL KAMPANYASI BAŞLADI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, herkesi otomobil sahibi yapacak yeni bir kampanyayı duyurdu. Bu kampanya sayesinde düşük taksitli ödemelerle sıfır kilometre bir TOGG almak oldukça basit hale geliyor. Peki, kampanyanın şartları neler?

ŞARTLAR VE TEŞVİK PAKETİ

Yeni kampanya ile birlikte, vatandaşlar aynı kira öder gibi TOGG sahibi olmak için ödeme planları oluşturabiliyor. Üstelik bu süreçte elektrikli otomobilleri teşvik etmek amacıyla yakın zamanda yürürlüğe giren bir yasadan da yararlanmak mümkün. Bu teşvik paketi, Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin satışını daha kolay hale getirecek bir vade sistemi sunuyor.