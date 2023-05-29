Tokayev’den Erdoğan’a telefon

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerini sundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.
Tokayev görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.