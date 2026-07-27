Tom Holland Eski Filmlerini İzletmek İstemiyor

Tom Holland, “The Odyssey” ve “Spider-Man: Brand New Day” filmlerinin yıldız oyuncusu, daha önce rol aldığı bazı yapımların tanıtımını yaparken zorlandığını itiraf etti. Holland, katıldığı bir podcast yayınında son iki büyük bütçeli filmi için basın turu yapmaktan keyif aldığını söyledi. Sürecin kendisi için artık bir “zafer turu” gibi hissettirdiğini belirten oyuncu, her iki filmle de gurur duyduğunu ifade etti.

BAZI FİLMLERİNİN TANITIMI ZOR GEÇTİ

Ünlü oyuncu, daha önceki bazı filmlerinde tanıtım sürecinin hiç de kolay olmadığını anlattı. Kendisine “İnsanlar neden bu filmi izlemeli?” diye sorulduğunda aklından “İzlememelisiniz çünkü berbat” geçtiğini söyleyen Holland, bu kez samimi bir şekilde cevap verebildiğini belirtti. “Gerçekten gurur duyduğun filmlerin tanıtımını yapmak çok kolay,” diyen oyuncu, bu kez izleyicilere yalan söylemek zorunda kalmadığını vurguladı.

BU YIL İKİ BÜYÜK YAPIMDA BAŞROLDE

Holland için 2025 yılı oldukça hareketli geçiyor. Oyuncu hem “The Odyssey” hem de yeni “Spider-Man” filminde başrol oynuyor. Yeni Spider-Man filmi ABD’de bu Cuma vizyona girecek. Holland, basın toplantıları sürecini bir zafer turu olarak nitelendirirken şimdiye kadar tanıtım çalışmalarından büyük keyif aldığını dile getirdi.

ANNE HATHAWAY’DEN MEDYA DERSİ

Tom Holland, “The Odyssey” setinde birlikte çalıştığı Anne Hathaway’den medyayla iletişim konusunda çok şey öğrendiğini de sözlerine ekledi. Son üç gündür Hathaway’le birlikte röportajlar verdiğini belirten oyuncu, “Bu benim için harika bir öğrenme deneyimi oldu. O gerçek bir profesyonel,” ifadelerini kullandı.

ZENDAYA İLE EVLİLİK DEDİKODULARI

Holland’ın özel hayatında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Mart ayında uzun süredir birlikte olduğu Zendaya ile gizlice evlendiğine dair söylentiler çıkmıştı. Çiftin ilişkisi 2017’de “Spider-Man: Homecoming” setinde başlamış, 2021’e kadar ilişkilerini doğrulamamışlardı. Ancak son olarak Holland’ın podcast yayınında Zendaya’dan “karım” diye bahsetmesi evlilik haberlerini güçlendirdi.