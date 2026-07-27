Toprak Razgatlıoğlu Babasına Vefa Gösterdi

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Toprak Razgatlıoğlu, babasının motosikletiyle anılarını yaşıyor
Toprak Razgatlıoğlu, babasının motosikletiyle anılarını yaşatırken, sosyal hayatında da motor tutkusunu sürdürüyor.
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MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, babasının 2002 model motosikletiyle poz verdi. Usta sürücü, 2017’de kaybettiği babasının hatırasını bu şekilde yaşatıyor. “Çocukluğum bu motosikletle geçti, babamın anısına saklayacağım” dedi. Genç şampiyon, günümüzdeki yaşam tarzıyla da motor sevdasından kopmuyor.

BABA HATIRASINA ANLAMLI DAVRANIŞ

Toprak Razgatlıoğlu sosyal hayatında da rüzgarı hissetmeyi seviyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. İkili, birlikte keyifli bir motosiklet turu yaptı. Bu anlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Toprak, Instagram’dan paylaştığı karelerin altına “El Turco” notunu düştü.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN JET YANIT

Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşıma hızlı bir yanıt verdi. Milli sporcunun gönderisini cevapsız bırakmadı. “Let’s go champ!” sözleriyle şampiyona destek oldu. Kullanıcılar, bu kareleri yorum yağmuruna tuttu. En çok öne çıkan ifadeler “Yakışır iki yakışıklıya” ve “Pistlerin ve ekranların kralları bir arada” oldu.

MİNİK ŞAMPİYON ZAYN İLE BULUŞMA

Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya’nın Akyazı ilçesine gitti. Kenan Sofuoğlu’nun pistine çıktı. Yan koltuğa minik Zayn’i konuk etti. Zayn’in sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemedi. “Türkiye’nin motor sporlarındaki en yetenekli en genç sporcuların başında geliyorsun” dedi.

VİRAL OLAN ANLARA DESTEK

Kıvanç Tatlıtuğ esprili bir dille korkusunu da dile getirdi. “Baban bunun ne kadar zor olduğunu söyledi. Lütfen ama lütfen bana acı” ifadelerini kullandı. Bu eğlenceli anlar Zayn Sofuoğlu’nun hesabından paylaşıldı. Kısa sürede internette viral oldu. Tatlıtuğ, paylaşıma “Adamım Zayn” notunu düştü.

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