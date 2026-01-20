Torreira: Galatasaray’a Odağım Aşkım Dedi

Atletico Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası öncesinde basın toplantısında yer alan Lucas Torreira, geleceği ile ilgili iddialara yanıt verdi. Torreira, “Sadece Galatasaray’a odaklandım” diyerek takımına olan bağlılığını dile getirdi.

MENAJERİ ‘EVİNE YAKIN OLMAK İSTEYEBİLİR’ İBARESİ

Menajeri Pablo Bentancur’un, “Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray’da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor,” şeklindeki sözlerine yanıt veren Torreira, Galatasaray’da mutlu olduğunu belirtti.

TORREIRA: GALATASARAY’A AŞIĞIM

Ayrılma ihtimali hakkında konuşan Torreira, “Ben gideceğim zaman ‘gitmek istiyorum’ derim. Aşığım bu takıma,” şeklinde ifadelere yer verdi.

“TAKIMA FAZLA KONSANTRE OLAMADIM”

Geçtiğimiz günlerde babasının sağlık sorunları nedeniyle takıma tam anlamıyla odaklanamadığını dile getiren Torreira, “Destek veren herkese teşekkür ederim. Ailenizden uzak olduğunuz zaman, bu durumları kontrol etmek çok zor,” açıklamasında bulundu.

“GİDECEĞİM ZAMAN BENDEN DUYARSINIZ”

Galatasaray’dan ayrılırsa bunun haberini kendisinin vereceğini ifade eden Torreira, “Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zaman olduğu gibi hayatımı sahaya koyacağım,” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY’DA ÇOK MUTLUYUM”

Galatasaray’da bulunduğu süre içinde yaşadığı mutluluğu dile getiren Torreira, “Etrafımdaki insanlarla iyi şeyler yaşamak istiyorum. Galatasaray’da olmaktan çok mutluyum. Birçok kupa kaldırdık. Hocamla çok mutluyum,” açıklamasını yaptı. Aile faktörünün her zaman önceliği olduğunu vurgulayan Torreira, “Aklımda bir soru işareti yok,” dedi.