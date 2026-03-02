Trabzonspor’a Nwaiwu’dan Kötü Sakatlık Haberi Geldi

Trabzonspor, stoper Chibuike Nwaiwu’nun Karagümrük ile oynanan maçta sakatlandığını bildirdi. Bordo-mavili kulüpten gelen açıklamada, Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödemin tespit edildiği belirtildi.

KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

