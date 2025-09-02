Gündem

Trabzonspor'da Kaleci Arayışı Sürüyor

TRABZONSPOR’DA KALECİ ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor kaleci arayışlarına hız veriyor. Bordo-mavililer, son olarak Konyaspor ile Deniz Ertaş transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor, Trabzonspor ile yapılan görüşmelere dair bir açıklama yaptı. Açıklamada “Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş’ın Trabzonspor Kulübü’ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

