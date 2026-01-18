Trabzonspor Muçi İle Galibiyeti Elde Etti

SÜPER LİG’DE HAFTA HEYCANI SÜRÜYOR

Süper Lig’deki 18. hafta mücadeleleri devam ediyor. Kocaelispor, Trabzonspor ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Petkovic’in kaydettiği golle öne geçti. Ancak, konuk takım Trabzonspor, Felipe Augusto’nun 44. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Mücadelenin duraklama dakikasında Muçi, Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü attı ve maç 2-1 sonuçlandı. Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 38’e çıkarırken Kocaelispor 23 puanda kaldı.

İLK 11’LER BELİRLENDİ

Kocaelispor’un sahaya sürdüğü kadro şu şekildeydi: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Djiksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic. Trabzonspor ise Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto’nun yer aldığı kadro ile mücadele etti.

ETKİLİ PERFORMANS VE GOLLER

Maçın 16. dakikasında Kocaelispor, rakip sahada etkili bir atak geliştirdi. Linetty’nin pasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün dönüp yaptığı vuruş, kaleci Onana tarafından kontrol edildi. 18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl’ün sağ kanattan ortasında Petkovic, altıpas yakınında yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

YAZILAN GOLLER

20. dakikada Trabzonspor’dan Zubkov’un savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Muçi’nin vuruşunu kaleci Jovanovic kurtardı. 41. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top Zubkov’un önüne düştü, ancak vuruşu direğin yanından auta gitti. 44. dakikada Trabzonspor, skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe’nin ortasına yükselen Felipe Augusto, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarıda sakatlanan Kocaelispor kalecisi Jovanovic’in yerine Gökhan Değirmenci oyuna dahil oldu. Churlinov’un yerine Show oyunu sürdü.

MAÇIN DİNAMİKLERİ

58. dakikada Kocaelispor, maçtaki üçüncü değişikliğini yaparak Smolcic’in yerine Balogh’u oyuna aldı. Mücadelenin sonlarına yaklaşırken, 90+1’de Muçi ceza sahasına girerek çektiği şutla Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti sağladı.