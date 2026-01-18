Trabzonspor Muçi İle Galibiyeti Elde Etti

trabzonspor-muci-ile-galibiyeti-elde-etti

SÜPER LİG’DE HAFTA HEYCANI SÜRÜYOR

Süper Lig’deki 18. hafta mücadeleleri devam ediyor. Kocaelispor, Trabzonspor ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Petkovic’in kaydettiği golle öne geçti. Ancak, konuk takım Trabzonspor, Felipe Augusto’nun 44. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Mücadelenin duraklama dakikasında Muçi, Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü attı ve maç 2-1 sonuçlandı. Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 38’e çıkarırken Kocaelispor 23 puanda kaldı.

İLK 11’LER BELİRLENDİ

Kocaelispor’un sahaya sürdüğü kadro şu şekildeydi: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Djiksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic. Trabzonspor ise Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto’nun yer aldığı kadro ile mücadele etti.

ETKİLİ PERFORMANS VE GOLLER

Maçın 16. dakikasında Kocaelispor, rakip sahada etkili bir atak geliştirdi. Linetty’nin pasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün dönüp yaptığı vuruş, kaleci Onana tarafından kontrol edildi. 18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl’ün sağ kanattan ortasında Petkovic, altıpas yakınında yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

YAZILAN GOLLER

20. dakikada Trabzonspor’dan Zubkov’un savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Muçi’nin vuruşunu kaleci Jovanovic kurtardı. 41. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top Zubkov’un önüne düştü, ancak vuruşu direğin yanından auta gitti. 44. dakikada Trabzonspor, skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe’nin ortasına yükselen Felipe Augusto, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarıda sakatlanan Kocaelispor kalecisi Jovanovic’in yerine Gökhan Değirmenci oyuna dahil oldu. Churlinov’un yerine Show oyunu sürdü.

MAÇIN DİNAMİKLERİ

58. dakikada Kocaelispor, maçtaki üçüncü değişikliğini yaparak Smolcic’in yerine Balogh’u oyuna aldı. Mücadelenin sonlarına yaklaşırken, 90+1’de Muçi ceza sahasına girerek çektiği şutla Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi ve galibiyeti sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Benfica ile Rafa Silva İçin Pazarlıkta

Beşiktaş ve Benfica, Rafa Silva'nın transferi için müzakerelere sürdürürken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oyuncunun oynama durumunu göz önünde bulundurarak pazarlık yaptığı bildirildi.
Gündem

İstanbul’da Trafik Düzenlemesi İçin Kapalı Yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 11.00'deki anma programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların oluşturulduğunu duyurdu.
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar İptal Edildi

İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların %15'i iptal edildi, AJet ve Pegasus bazı seferlerini de durdurma kararı aldı.
Gündem

Rakka Kırsalındaki Yeni Operasyon Başlatıldı

Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatını ihlal eden SDG/YPG'ye karşı operasyonlarını sürdürüyor. Deyrizor ve Rakka, YPG'nin kontrolünden alındı. Aşiret güçleri de bölgeyi ele geçirdi.
Gündem

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu Yeniden Başkan Seçildi

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, süreçle ilgili eleştirilerde bulunarak, yeniden başkanlığa seçildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.