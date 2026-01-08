Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Primler Yükseliyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin aktardığı veriler doğrultusunda, Ocak 2026 itibarıyla İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen sürücüler için prim bedeli en az 15 bin 160 TL olacak. Yaklaşık 32 milyon sürücüyü kapsayan bu düzenleme çerçevesinde, trafik sigortası bulunmayan araçların yolculuğu sırasında polis tarafından ceza uygulanması ve araçların bağlanması gündeme gelecek.

ŞEHİR ŞEHİR PRİM TUTARLARI

İstanbul’da, içten yanmalı motora sahip ve yüksek risk grubunda yer alan sıfırıncı basamaktaki sürücüler için belirlenen prim tutarı 45 bin 479 TL olarak kayıtlara geçti. En düşük risk grubundaki sekizinci basamaktaki sürücüler ise sadece 7 bin 580 TL prim ödeyecek. Riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı ise yaklaşık %500 oranında gerçekleşti. Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim tutarı 44 bin 192 TL, sekizinci basamaktaki düşük riskli sürücüler içinse 7 bin 365 TL olarak belirlendi. İzmir’de ise bu rakamlar 42 bin 905 TL ve 7 bin 151 TL şeklinde ifade edildi.

TİCARİ ARAÇLARDA RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 122 bin 198 TL’ye ulaştı. Sekizinci basamaktaki prim tutarı ise 20 bin 366 TL olarak kaydedildi. Ankara’da ticari taksiler için en yüksek prim 118 bin 740 TL, en düşük prim ise 19 bin 790 TL olarak belirlendi. İzmir’de bu rakamlar en yüksek 115 bin 281 TL, en düşük 19 bin 214 TL şeklinde gerçekleşti.

OTOBÜSLERDE REKOR ARTIŞ

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerin sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 292 bin 890 TL’ye yükselerek dikkat çekiyor. Aynı grup içerisinde sekizinci basamak için belirlenen prim tutarı ise 48 bin 815 TL oldu.

SİGORTASIZ ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası yaptırmayan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, sigortalama eksikliği giderilene kadar bu araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olacak.