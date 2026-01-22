Trump Grönland İçin NATO ile Anlaşma Sağladı

ABD Başkanı Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CNN muhabirinin Grönland çerçeve anlaşmasıyla ilgili sorusuna Trump, “Bu uzun vadeli ve nihai bir anlaşma.” cevabını verdi. Ancak, anlaşmanın Grönland’ın ABD’ye geçişini nasıl tanımlayacağına dair bir ayrıntı vermedi. Çerçeve anlaşmanın süresinin ne olacağı hakkında gelen soruya ise “Sonsuz.” yanıtını vererek, “Bu, nihai uzun vadeli bir anlaşma ve bu anlaşma herkesi çok iyi bir konuma getiriyor.” değerlendirmesini yaptı.

GRÖNLAND ANLAŞMASI İLE YENİ ADIMLAR

Trump, Davos’taki temasları çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu doğrultuda 1 Şubat’ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıkladı. Truth Social hesabından görüşmesine ilişkin açıklamalar yapan Trump, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Grönland ile ilgili “Altın Kubbe” savunma sistemi üzerine ek görüşmeler yapılacağını ve sürecin Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Özel Temsilci tarafından yürütüleceğini duyurdu.

TARİFE AÇIKLAMALARI VE YÜKSELEN BORSA

Trump, 17 Ocak’ta, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları için Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ithal edilen mallara 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 tarife uygulanacağını ve bu oranın 1 Haziran’da yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı. Davos’taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir değerlendirme yapan Trump, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.” ifadelerini kullandı.

New York borsası, Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduğunu ve 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağını açıklamasının ardından günü yükselişle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,21 artışla 49.076,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 6.875,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 23.224,83 puana çıktı.