Trump’ın İran’a Saldırısı ABD Siyasetini Etkiledi

TRUMP’IN İRAN’A SALDIRI KARARI ABD POLİTİKASINI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki üç nükleer tesise saldırı emri vererek ülkesini 10 gündür süren İsrail-İran savaşına dahil etti. Bu durum, ABD siyasetinde ciddi sarsıntılara yol açtı. Cumhuriyetçi Partililer genellikle saldırıları desteklerken, Demokrat Partiden Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi isimler ise bu kararı sert bir şekilde kınadı.

CUMHURİYETÇİLERDEN DESTEK, DEMOKRATLARDAN YENİLEŞME

The Guardian’a yansıyan haberlere göre, Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, “Kongre’nin bu tür bir karar ve saldırıyı öncesinde onaylaması gerektiğine” dikkat çekti. Khanna, Trump’ın İran’a saldırı kararı hakkında, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” ifadesini kullandı. Aynı zamanda, düzenlemesi planlanan tasarı konusunda Washington D.C.’ye geri dönmek gerektiğini belirtti. Khanna, “Bu, anayasaya aykırı” dedi. Önceki dönemde ABD’nin İran’a karşı savaşa girmemesi gerektiğini savunan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ise sadece “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” paylaşımında bulundu.

Demokrat Partili Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune’a seslenerek, bu konu hakkında derhal bir oylama talep etti. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu yürürlüğe sokması gerektiğini ifade etti. Bu yasa, ABD Kongresi’nin onayı olmadan ABD Başkanı’nın savaş açma yetkilerini kısıtlamayı amaçlıyor. Vermont Senatörü Bernie Sanders, bir mitingde “Artık savaş olmasın” çağrısına katıldığını belirtti. Saldırıyı “alarm verici” olarak nitelendiren Sanders, bu durumun anayasaya aykırı olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

AZİL ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın İran’a düzenlediği saldırı sonrası görevden azledilmesi gerektiğini savundu. Ocasio-Cortez, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama kararı, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin ihlali anlamına geliyor” diye konuştu. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili lideri Hakeem Jeffries ise Trump’ın ABD’lileri yanlış yönlendirdiğini ifade ederek, “Savaş riski dramatik bir biçimde arttı. Tehlikeye atılan askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” dedi.

DEMOKRATLARDAN VE CUMHURİYETÇİLERDEN DESTEK

Bununla birlikte, bazı Demokratlar Trump’ın İran’a saldırı kararını destekledi. Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın doğru bir adım attığını belirterek, İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru” olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerden de Trump’a iletilen destek mesajları bulunuyor. Önceden de ABD saldırısına destek veren Senatör Lindsey Graham, aldığı kararı “doğru” olarak nitelendirdi. Graham, “Dünyadaki en iyi hava kuvvetlerine sahibiz. Uç, savaş, kazan” diyerek Trump’a mesaj gönderdi.