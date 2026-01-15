Trump’tan İran’a Uyarı: Ölümler Devam Ederseniz Bedel Ödeyeceksiniz

ABD-İRAN HATTINDA SEMA GİDEREK KIZIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, İran’daki protestolar ve bu süreçte yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“SİVİL ÖLÜMLER UYARISI”

Leavitt, İran’da dün gerçekleşmesi beklenen 800 idamın durdurulduğunu belirterek, “Trump, İran’a sivil ölümleri devam ederse ciddi sonuçları olacağını söyledi.” ifadesini kullandı.

“İZLENİYOR, BEDELİ ÖDENEBİLİR”

Olası müdahale seçeneklerinin masada tutulduğunu vurgulayan Leavitt, “Trump İran’ı yakından izliyor. Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor. Başkan, ölümlerin devam etmesi halinde bedelinin ödeneceğini söyledi.” dedi.

“UMUYORUM DEVAMI GELİR”

Trump, bugün öğle saatlerinde Fox News üzerinden bir İranlı protestocunun kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonrası artık idam cezasıyla karşılaşmayacağına dair bilgi paylaştı. Fox News’un haberinde, “İranlı bir protestocu, Başkan Trump’ın uyarılarının ardından artık idam cezasına çarptırılmayacak. Aynısı diğerleri için de geçerli.” ifadesi yer aldı. Trump, bu konuyla ilgili olarak, “Bu iyi bir haber. Umarım devamı gelecek.” dedi.