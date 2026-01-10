Trump’tan Venezuela Açıklamaları: Güçlü Gelecek Vurgusu

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunun ardından gözler Başkan Donald Trump’a çevrildi. Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin temsilcileriyle düzenlediği toplantıda Venezuela’nın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVLERİ

Toplantının açılışında Venezuela’nın zengin petrol kaynaklarının ABD kontrolünde olacağını vurgulayan Trump, “Dünyanın en büyükleri arasında yer alan, bazılarına göre dünyanın en büyük petrol rezervlerinden bahsediyoruz. Venezuela ile iş birliği yapacağız ve hangi petrol şirketlerinin ülkeye gireceğine biz karar vereceğiz. Şirketlerle bir mutabakat sağladık, büyük ihtimalle bu adımları bugün ya da hemen sonrasında atacağız” şeklinde konuştu. Venezuela’da güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirten Trump, “Bu, tamamen farklı bir Venezuela. Venezuela büyük başarılar elde edecek ve ABD halkı bunun faydalarından yararlanacak” dedi.

MADURO’SUZ VENEZUELA’NIN GELECEĞİ

Trump, tarihinin en etkileyici askeri operasyonlarından birine imza atarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakaladıklarını ifade etti. (Maduro) Çok sayıda insanı öldürdü. Hatta fiilen milyonlarca insanın ölümüne yol açtı” şeklinde durumu özetledi. Trump, önceki yönetimin “açık sınır” politikasının etkisiyle Venezuela’dan akıl hastanelerinden ve hapishanelerden salınanların ABD’ye geldiğini savunarak, “Maduro’nun sahneden çekilmesi, Venezuela ve ABD için muazzam bir geleceği mümkün kılıyor. Batı Yarımküre’deki ekonomilerimiz oldukça entegre durumdayken, Venezuela’dan çıkan enerji arzı uzun süredir yavaş ilerliyordu” dedi.

ABD’NİN PETROL ŞİRKETLERİNE GÜVENLİK SAĞLAYACAĞI

Amerikan şirketlerinin Venezuela’nın enerji altyapısını yenileyeceğini ve petrol üretimini önce görülmemiş seviyelere çıkaracağını belirten Trump, “Venezuela ile ABD bir araya geldiğinde dünya petrolünün yüzde 55’ine sahip olacağız” ifadelerini kullandı. Petrol şirketlerinin Venezuela’nın alt yapısını yeniden inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını dillendiren Trump, “Devlet parası değil. Devletin korumasını almaları gerekiyor ki yatırımları güvende olsun, geri dönüş alsınlar ve iyi bir kazanç elde etsinler” dedi.

VENEZUELA’DAN HAM PETROL ALIMI

Venezuela’nın kaliteli petrol kaynaklarından bahseden Trump, “ABD, hemen Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin 50 milyon variline kadar olan kısmını rafine etmeye ve satmaya başlayacak, bu süreç kesintisiz bir şekilde devam edecek. Buna hazırız” açıklamasında bulundu. Venezuela’daki petrolün kalitesine dikkat çeken Trump, “Bu çok kaliteli bir petrol, özellikle asfalt yollar gibi alanlar için mükemmel” değerlendirmesini yaptı.

ABD İÇİN MUAZZAM KAZANÇ

Toplantıda bulunan şirketlerin, Venezuela’nın yeniden inşası, ekonomik toparlanması ve hem şirketler hem de Venezuela halkı için fayda oluşturması gerektiğini vurgulayan Trump, “Bu durum Amerikan halkı için büyük bir zenginlik ve Venezuela’ya girecek şirketler için muazzam kazançlar sağlayacak” şeklinde ifade etti.

ÇİN VE RUSYA’YA MESAJ

Trump, Venezuela operasyonu yapılmadığı takdirde Çin ya da Rusya’nın bu görevi üstlenebileceğini iddia ederek, “Çin, Rusya veya komşu bir başka güç. Burası 24 saat uçakla gidilecek bir uzaklıkta değil; kapı komşumuz” dedi. Çin ve Rusya’yı Venezuela’da istemediklerini belirten Trump, “İkisiyle iş yapmak konusunda açığız, ama orada olmalarını istemiyoruz. Onlara, orada olmalarını istemediğimizi net bir biçimde söyledim” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAKİ GELİŞMELERİ TAKİP

İran’daki protesto gösterilerine de değinen Trump, “İran büyük bir sorunla karşı karşıya ve bazı şehirlerin kontrolünü kaybediyorlar. Bu durumu yakından takip ediyoruz” dedi. “Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağız, bu durum askeri müdahale anlamına gelmeyebilir, onları etkilemenin yollarını buluruz” şeklinde konuştu.

SURİYE YÖNETİMİNİN BAŞARISIZLIĞI

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye koluna karşı yürüttüğü operasyon ile ilgili olarak Trump, “Barış istiyoruz. Kürtler ve Suriye yönetimi ile anlaşmalarımız var. Suriye’nin başarılı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

GRÖNLAND KONUSUNDA ADIM ATILACAK

Trump, Grönland meselesine de değinerek, geçmişteki tartışmalara rağmen harekete geçileceğinin altını çizdi. “Grönland’ı ele geçirmezsek, Rusya veya Çin burada olacak. Bu durumu istemiyoruz” diyerek, iki ülke tarafından Grönland’ın işgal edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.