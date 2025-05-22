Tsk’dan İhraç Yetkisi Çıkıyor

TORBA KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 35 maddeden oluşan torba kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı’na Jandarma, Sahil Güvenlik ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesine yönelik maddelerin çıkarılacağını ve tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

TSK PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN DURUMU

TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine dair hükümde geri adım atılmayacağı öğrenildi. Bu duruma yönelik başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, bu düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı ve Anayasa’ya aykırılık iddiaları komisyonda yeniden gündeme getirildi.