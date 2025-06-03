Tugay, Livestream’da Gerilim Yaşadı!

GREVE DEVAM EDEN İŞÇİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin başlattığı grev, beşinci gününe girdi.

BAŞKAN TUGAY SAHAYA İNMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin grevde olmasından dolayı, özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon’da biriken çöpler çevrede rahatsızlık yaratınca Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerek çöp toplamaya başlamıştı. Eldivenlerini takarak çalışmalara katılan Başkan Tugay ile DİSK Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında bir tartışma yaşanmıştı. İşçiler, “Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor” sözleriyle tepki gösterirken, Başkan Tugay ise “Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir’in hakkını yedirmeyeceğim size” demişti.

SÖZLERİNE DİKKAT EDİN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TELE-1 canlı yayınında bu durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Canlı yayın spikeri İnan Demirel’in, “Sayın Başkan, İzmir’de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu” sorusuna Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin” şeklinde cevap verdi.