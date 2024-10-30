Tüketicilerin İkinci El Araç Alımında Dikkat Etmesi Gerekenler

İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Son günlerde ikinci el otomobil piyasası önemli bir hareketlilik gösteriyor. Yıl sonuna kadar bu canlanmanın devam etmesi bekleniyor. Yılda yaklaşık 9 milyon araç el değiştiriyor. Ancak ikinci el alıcılar bu süreçte büyük maddi kayıplar yaşayabiliyor. Güvenli Ödeme Sistemi uygulamaya konulsa da, ödeme dışında dikkat edilmesi gereken birçok detay var. Dolandırıcıların yöntemleri değişirken, niyetleri aynı kalıyor. Sıfır araçların fiyatlarındaki artış, ikinci el araçların fiyatlarının istikrarsız kalmasına ve hatta düşmesine neden oluyor. Bu durum, sıfır araca ulaşamayan tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesine yol açıyor. Ayrıca, faiz oranlarında düşüş olursa ikinci el fiyatlarının artabileceğine dair endişeler de piyasada etkili oluyor. Özetle, son iki aydır ikinci el otomobil pazarında belirgin bir canlanma gözlemleniyor.

HİLELERİN DORUK NOKTASI

İkinci el otomobil alım ve satımında maalesef çeşitli dolandırıcılık vakaları sıkça görülüyor. Özellikle araçlarda kaza ve kusurların gizlenmesi, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. ‘Hasarsız, tek parça değişeni var’ gibi ifadelerle satılan araçlarda ciddi bakım hataları görünür hale gelebiliyor. Kilometre düşürme, direnç atma gibi hileler de söz konusu. Son dönemde çıkma kaporta parça takılması gibi yöntemlerle ağır kazalar gizlenmeye çalışılıyor. Ülke genelinde bazı araçların ön ve arka kısımları farklı araçlardan birleştirilerek satılabiliyor.

KİLOMETRE HİLELERİ

İkinci el araç alırken, güvenilir bir ekspertiz firmasının desteği şart. Çünkü insanlar çok sayıda mağduriyet yaşayabiliyor. Araç değerini etkileyen kilometreyle oynama ile ilgili hileler en sık karşılaşılan durumlar arasında. Dolandırıcılar, kilometreyi sadece gösterge panelinden düşürmekle kalmayıp, kilometre sensörünü sökerek dondurma yöntemine de başvuruyor. Böylece araç, 100 bin kilometre yapsa bile bu durum göstergeye ulaşmıyor. Eksperler, ABS beyni gibi farklı verilerle bu tür dolandırıcılıkları tespit edebiliyor. Kilometre sayacının değiştirilmesi de başka bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılıyor.

AIRBAG VE GÜVENLİK

Son günlerde ikinci el otomotiv pazarında yapılan hileler, yolcuların güvenliğini tehdit edecek kadar ileri gidebiliyor. Özellikle kaza sırasında açılan airbag’ler, tamir edilmeden tekrar montelenebiliyor. Bu durum, eksperler tarafından ‘direnç atılmış’ olarak tanımlanıyor ve araç için hayati öneme sahip olan bu durum, aracın beyin sistemini kandırabiliyor. Airbag içinde bazen sünger dahi yerleştirildiği belirtiliyor. Araç alırken kesinlikle airbag testi yaptırılmalı.

BOYA ANALİZİ İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

Aracın boya kalınlıklarını ölçen MR cihazları, oto ekspertizler tarafından kullanılmaya başlandı. Bu sayede aracın boyasının orijinal mi yoksa onarımlı mı olduğu kolaylıkla tespit edilebiliyor. Hasarlı parçalar, diğer araçlardan toplanıp ‘orijinal’ diye satılabiliyor. Araç sahiplerinin, 5664’e mesaj atarak aracın hasar geçmişi ile ilgili detaylı bilgi almaları mümkün. Bunun için yalnızca aracın plakasını yazmak yeterli, sorgulama bedeli ise 119 lira.

MOTOR KONTROLÜ DE ÖNEMLİ

Araç alacak kişiler, kaporta detaylarına dikkat ederken son dönemde motor kontrolünü de göz önünde bulundurmalı. Piston, enjektör gibi motor parçalarının sorunlu olmaması önem taşıyor. Doğru ekspertiz seçimi büyük bir avantaj sağlıyor. Bazı ekspertizler, galerilerle anlaşmalı işlem yapabilir. Bu nedenle, güvenilir bir ekspertiz ile aracı kontrol ettirmek şart.

UCUZ TEKLİFLERE DİKKAT

Piyasanın çok altında fiyatlarla satılan ağır hasarlı araçlara şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. ‘Ucuz’ tuzağına düşmemek için dikkatli olmak ve istisnasız her durumda güvenilir bir ekspertiz raporu almak şart. Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanımı ise dolandırıcılığı önlemek için son derece önemli. Bu sistem, nakit taşıma veya sahte para gibi riskleri ortadan kaldırarak alışverişin güvenliğini artırıyor. Alım ve satım işlemlerinde tüm araç bedelinin sistem üzerinden geçmesi, alıcı ve satıcının içini rahatlatıyor.