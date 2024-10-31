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Ekonomi

Turkcell ve Huawei’den Stratejik İşbirlikleri

turkcell-ve-huawei-den-stratejik-isbirlikleri

YENİ TEKNOLOJİ İŞBİRLİKLERİ

Turkcell, Huawei ile yeni nesil ağ teknolojileri üzerinde önemli bir adım attı. 5.5G ve DWDM gibi alanlarda işbirlikleri geliştiren şirket, aynı zamanda yapay zeka ve bulut çözümleri üzerine de bir dizi stratejik anlaşma imzaladı. Bu ortaklık, Türkiye’deki dijital dönüşümü daha da hızlandıracak.

STRATEJİK ANLAŞMALARIN ETKİSİ

Yapılan işbirlikleri, Turkcell’in yenilikçi ve modern teknolojik altyapısını güçlendirecek. Böylece kullanıcı deneyimi iyileşiyor ve hizmet kalitesi artıyor. Huawei ile gerçekleştirilen bu ortak çalışmalar, sektördeki rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip.

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